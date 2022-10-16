بطولة فرنسا: بلان يبدأ مشواره مع ليون بسقوط أمام رين

المدرب الجديد لليون لوران بلان خلال المباراة ضد رين في الدوري الفرنسي لكرة القدم. رين، غرب فرنسا في 16 تشرين الاول/اكتوبر 2022

باريس (أ ف ب) – بدأ بطل مونديال 1998 لوران بلان مشواره كمدرب جديد لليون بالسقوط على أرض رين 2-3 الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم التي تختتم مساءً بمواجهة باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب مع غريمه مرسيليا.

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وشاءت الصدف أن تكون المباراة الأولى لبلان كخلف للهولندي بيتر بوس في تدريب ليون ضد فريق في قمة عطائه، ما صعب المهمة أمامه رغم أن فريقه كان البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الجديد القديم ألكسندر لاكازيت (23) قبل أن يدرك مارتان تيرييه التعادل لصاحب الأرض (38).

وبعدما بدأ رين الشوط الثاني بأفضل طريقة من خلال التقدم بواسطة أمين غويري (47)، عاد لاكازيت ليسجل مجدداً في الدقيقة 72 مدركاً التعادل للضيوف، إلا أن تيرييه ضرب مجدداً وأهدى رين الانتصار الخامس توالياً محلياً وقارياً بتسجيله هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 77.

ورفع رين الذي لم يذق طعم الهزيمة للمباراة الحادية عشرة توالياً محلياً وقارياً، رصيده الى 21 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام موناكو الذي تعثر بتعادله مع كليرمون 1-1، فيما تجمد رصيد ليون عند 14 نقطة في المركز العاشر بعد تلقيه الهزيمة الخامسة.

وفي ناد يبحث منذ ثلاثة أعوام عن استعادة مستواه، جاء التعادل في المرحلة الماضية أمام تولوز 1-1 في الدوري المحلي بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية، لينهي مشوار بوس مع الفريق الذي استلم الاشراف عليه في أيار/مايو 2021.

وبعد أكثر من عام على توليه تدريب الفريق، لم يفلح بوس في ترك بصمته، فأنهى ليون الموسم الماضي ثامناً وغاب بالتالي عن المشاركة القارية، ثم بدأ الموسم الحالي بشكل جيد بحصوله على 13 نقطة من أصل 15 ممكنة قبل أن تتراجع نتائجه بتلقيه أربع هزائم متتالية.

ومن أجل محاولة انعاش الفريق، قرر ليون الاستعانة ببلان، مدرب منتخب فرنسا بين 2010 و2012 والذي كان من دون وظيفة منذ إقالته من تدريب الريان القطري في شباط/فبراير الماضي.

وعاد ابن الـ56 عاماً للتدريب في بلاده للمرة الأولى منذ رحيله عن نادي العاصمة باريس سان جرمان في حزيران/يونيو 2016 بعدما كان مدرباً له منذ 2013 في تجربته الثانية في "ليغ 1" بعد بوردو (2007-2010).

وعلى بلان محاولة نسيان خسارة المباراة الأولى والبحث عن انطلاقة جديدة السبت المقبل حين يحل ليون ضيفاً على مونبلييه.

كليرمون يفرمل موناكو

متأثراً بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 17 بعد طرد المالي محمد كمارا، توقف مسلسل انتصارات موناكو عند خمس مباريات متتالية واكتفى بالتعادل مع ضيفه كليرمون بهدف للسويسري بريل إيمبولو الذي كان محظوظاً بمتابعته ركلة جزاء أضاعها بنفسه بعدما صدها الحارس (31)، مقابل هدف للصربي كومنين أندريتش (53).

ومن أصل ست مباريات خاض على أرضه هذا الموسم، اضطر موناكو الى اللعب بعشرة لاعبين في أربع منها ما تسبب بتعادله مع رين (1-1) وخسارته أمام لنس (1-4) وتروا (2-4) وكلف فريق المدرب البلجيكي فيليب كليمان الكثير من النقاط التي كانت ستضعه في قلب الصراع على الزعامة لو تمكن من حصدها.

وبقيادة المدرب المساعد ميشال بادوفاني بعد كف يد المدرب جان-مارك فورلان، حصل أوكسير على نقطة من مباراته وضيفه نيس بالتعادل معه 1-1 في لقاء تقدم خلاله الأخير عبر الجزائري أندي ديلور (20) قبل أن يرد نونو دا كوستا من الرأس الأخضر قبيل نهاية الشوط الأول (42).

وعمق نانت جراح بريست الأخير الذي أقال مدربه ميشال در زاكاريان في بداية الأسبوع الحالي، وذلك باكتساحه 4-1، كما فعل تولوز مع أنجيه التاسع عشر بالفوز عليه 3-2، فيما حصل الجريح الآخر أجاكسيو على نقطة بتعادله مع تروا 1-1.

© 2022 AFP