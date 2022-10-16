حريق ومواجهات في سجن إوين على خلفية الاحتجاجات في ايران

صورة حصلت عليها وكالة فرانس برس من خارج ايران تظهر امراة بدون حجاب تسير في احد شوارع طهران في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2022.

باريس (أ ف ب) – وقعت مواجهات واندلع حريق مساء السبت في سجن إوين في طهران مع انتهاء يوم جديد من التظاهرات ضد السلطة وبعد شهر من بدء حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

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وقال مسؤول أمني كبير كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية "شهد القسم المخصص للبلطجية اضطرابات ونزاعًا بينهم أدى إلى اشتباك مع حراس السجن".

وأضاف أن "الوضع الآن تحت السيطرة تمامًا والهدوء مستتب في السجن ورجال الإطفاء يعملون على اطفاء النيران" مشيرا الى انه "تم فصل السجناء الذين تسببوا بالحادث عن السجناء الآخرين".

ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن مدعي طهران ان هذه الاضطرابات "ليس لها علاقة مع أعمال الشغب الاخيرة في البلاد".

وقال أحد رجال الإنقاذ الموجودين في الموقع في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" انه "تم احتواء الحريق الآن وفرق الإطفاء تؤمن محيط الحادث". وأضاف "أصيب ثمانية اشخاص لغاية الان جراء الحادث ولم تكن هناك اي حالة وفاة".

وهذا السجن الواقع في شمال طهران معروف بإساءة معاملة السجناء السياسيين، كما أنه يضم سجناء أجانب، وقد أفادت تقارير أن المئات ممن اعتقلوا خلال التظاهرات أودعوا فيه.

يضم سجن إوين سجناء أجانب بينهم الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه والمواطن الأميركي سياماك نمازي الذي قالت عائلته إنه أعيد إلى إوين هذا الأسبوع بعد فترة إفراج مؤقت.

وفي رد فعل على الحريق، أعربت عائلة نمازي في بيان اطلعت عليه فرانس برس عن "قلقها العميق"، خاصة وأنه لم يحصل أي اتصال معه.

وحضت العائلة السلطات الإيرانية على منحه وسائل "فورية" للاتصال بأسرته وإطلاق سراحه "لأنه من الواضح أنه ليس آمنا في سجن إوين".

وقالت شقيقة عماد شرقي، وهو مواطن أميركي آخر مسجون في إوين، إن عائلته "متشنجة وينتابها الخوف"، وذلك في تغريدة على تويتر.

وقالت الأكاديمية الأسترالية كايلي مور غيلبرت التي احتُجزت في إوين لأكثر من 800 يوم سجنت فيها في ايران، إن أقارب سجينات سياسيات معتقلات هناك أكدوا لها أن "كل النساء في جناح السجينات السياسيات في إوين سالمات وبأمان".

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب، محملا "إيران المسؤولية الكاملة عن سلامة مواطنينا المحتجزين بدون وجه حق والذين يجب إطلاق سراحهم فورا".

وأفادت تقارير أن المخرج الإيراني المعارض جعفر بناهي صاحب الجوائز السينمائية الدولية والسياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده محتجزان أيضا في إوين.

- "على الملالي الرحيل"

تظاهر الإيرانيون الغاضبون مجددا في الشوارع السبت على الرغم من انقطاع الانترنت.

صورة حصلت عليها وكالة فرانس برس من خارج ايران لشارع في طهران في 08 تشرين الأول/أكتوبر 2022 - اف ب/ارشيف

وتتقدم الشابات الإيرانيات الموجة الحالية من احتجاجات الشوارع، وهي الأضخم من نوعها التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وصرخت نساء غير محجبات السبت "على الملالي الرحيل" في كلية شريعتي التقنية والمهنية في طهران، وفق ما أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر الانترنت على نطاق واسع.

وغرب طهران، ألقى محتجون مقذوفات على قوات الأمن بالقرب من دوار رئيسي في مدينة همدان، وفق صور تحققت منها وكالة فرانس برس.

وعلى الرغم من تعطيل شبكة الإنترنت على نطاق واسع وحجب السلطات تطبيقات مثل انستغرام وواتسآب، تجمّع إيرانيون السبت في شوارع مدينة أردابيل في شمال غرب البلاد، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على تويتر.

ونفّذ التجار إضرابا في مدينة سقز مسقط رأس مهسا أميني في محافظة كردستان (شمال غرب) ومهاباد (شمال) وفق موقع 1500تصوير.

وكان هناك نداء من أجل المشاركة في الاحتجاجات السبت تحت شعار "بداية النهاية!".

وأعلن نشطاء "علينا أن نكون حاضرين في الساحات، لأن أفضل +في بي أن+ هذه الأيام هو الشارع"، في إشارة إلى الشبكات الخاصة الافتراضية المستخدمة للالتفاف على قيود الإنترنت.

واعتقلت شرطة الأخلاق الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في 13 أيلول/سبتمبر في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية خصوصا ارتداء الحجاب.

وأثار موتها في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام على اعتقالها أكبر موجة تظاهرات في إيران منذ احتجاجات عام 2019 ضد رفع أسعار الوقود.

- أكثر من مئة قتيل-

وقُتل 108 أشخاص على الأقل في الاحتجاجات منذ 16 أيلول/سبتمبر، كما لقي ما لا يقل عن 93 مصرعهم أيضا في اشتباكات منفصلة في زاهدان عاصمة إقليم سيستان بلوشستان الجنوبي الشرقي، وفقا لمنظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو.

من جهتها، أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها لمقتل 23 طفلاً على الأقل "بأيدي قوات الأمن الإيرانية"، موضحة أن أعمارهم تراوح بين 11 و17 عامًا، بالإضافة إلى توقيف مئات الأشخاص.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية عن قيادي في الحرس الثوري قوله خلال التجمّع إن ثلاثة من أفراد ميليشيا الباسيج شبه العسكرية قتلوا وأصيب 850 بجروح في طهران منذ بدء "الفتنة".

وأثارت حملة القمع إدانات دولية وعقوبات على إيران من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على فرض عقوبات جديدة، ومن المقرر أن تتم المصادقة على هذه الخطوة في اجتماع وزراء خارجية التكتل الاثنين في لوكسمبورغ.

واتهم المرشد الأعلى لإيران أعداء البلاد، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، بإثارة "أعمال الشغب".

وردا على الاحتجاجات، شنت قوات الأمن الإيرانية حملة اعتقالات واسعة شملت فنانين ومعارضين وصحافيين ورياضيين.

© 2022 AFP