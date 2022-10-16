دورة سان دييغو: شفيونتيك الى النهائي التاسع هذا العام

مايكل أوينز غيتي/ا ف ب

البولندية ايغا شفيونتيك بعد فوزها على الاميركية جيسيكا بيغولا لتبلغ نهائي دورة سان دييغو الاميركية في كرة المضرب. 15 تشرين الاول/اكتوبر 2022

سان دييغو (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، السبت النهائي التاسع لها هذا العام في دورة سان دييغو الاميركية (500 نقطة)، إثر عودتها من تأخر بمجموعة لتفوز على الاميركية جيسيكا بيغولا السادسة 4-6، 6-2، 6-2.

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وتبحث شفيونتيك التي تقدم مستويات خارقة هذا الموسم عن لقبها الثامن في 2022 بعد أن حصدت سبعة، بينها رولان غاروس والولايات المتحدة المفتوحة.

وتلتقي البولندية في النهائي مع الاميركية دانيال كولينز، وصيفة أستراليا المفتوحة، أو الكرواتية دونا فيكيتش اللتين ستكملان مباراتهما الاحد بعد أن أرجئت بسبب الامطار عندما كانت كولينز متقدمة 4-6، 6-4، 4-2 بعد ساعتين و29 دقيقة.

وعززت شفيونتيك سجل مواجهاتها المباشرة ضد بيغولا الى 4-1، علمًا أن الانتصارات الاربعة تحققت جميعها هذا العام، بينها الدور ربع النهائي في كل من رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز.

خسرت شفيونتيك المجموعة الاولى قبل أن تتوقف المباراة لفترة طويلة بسبب المطر ما سمح لابنة الـ21 عامًا باستعادة توازنها وتحسمها بعد ساعتين وست دقائق.

قالت المتوجة بثلاث بطولات كبرى بعد الفوز "عدت (من التوقف) وأردت أن أكون صلبة ومتمكنة وألا أخسر في اللحظات المهمة".

وبفوزها الـ63 هذا الموسم، وهو إنجاز آخر من حققته الالمانية أنجيليك كيربر في 2016، تكون شفيونتيك قد اقتربت من اللقب الحادي عشر في مسيرتها.

© 2022 AFP