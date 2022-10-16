مونديال 2022: قطر تعلن تسجيل أكثر من 1.5 مليون طلب لبطاقة "هيّا"

كريم جعفر ا ف ب

عاملان في مركز خدمات بطاقة "هيّا" يساعدان مشجّعين سيحضرون مباريات المونديال في الدوحة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2022

الدوحة (أ ف ب) – استقبلت قطر أكثر من 1.5 مليون طلب للحصول على بطاقة "هيّا" الإلزامية لدخول البلاد وحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أعلن مسؤولون في الدولة الخليجية الأحد.

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وقبل 35 يومًا من انطلاقة المونديال، قال مدير مركز خدمات بطاقة "هيّا" في الدوحة سعد السويدي خلال جولة للصحافيين إن ما بين 1.5 و1.7 مليون شخص قدّموا طلبات للحصول على البطاقة عبر المنصّة المخصصة لذلك.

وبطاقة "هيّا" هي التصريح الوحيد لدخول المشجعين إلى قطر، خلال المونديال المقرر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الاول/ديسمبر. وتمنح البطاقة العديد من المزايا أهمّها توفير المواصلات المجانية في وسائل النقل العام، بما في ذلك الحافلات والمترو والترام والدخول إلى بعض مناطق المشجّعين.

ولن يُسمح لأي أجنبي بدخول الأراضي القطرية من دون هذه البطاقة اعتبارًا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، أي قبل 19 يومًا من انطلاق الحدث الكروي العالمي.

وتتوقع قطر تدفّق أكثر من مليون زائر حتى نهاية البطولة في 18 كانون الأول/ديسمبر، فيما بيعت آلاف من تذاكر المباريات للمواطنين والمقيمين.

وسيُسمح بإعادة بيع التذاكر عبر المنصّة الرسمية، حتى اليوم الأخير من البطولة.

واستعدادًا لتدفّق هذا العدد من الزوار، تعزّز قطر قدراتها في المطارات والمنافذ الحدودية البريّة.

وقال مسؤولون إنه يُرتقب أن يستقبل مطارا الدوحة الدوليان 150 ألف مسافر في اليوم.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية الأحد أنه ينبغي على المشجّعين الوافدين عبر منفذ أبو سمرة، وهو المعبر البرّي الوحيد مع السعودية، أن يتركوا سياراتهم عند الحدود وأن يستقلّوا حافلات إلى الدوحة مجانًا أو أن يدفعوا خمسة آلاف ريال قطري (حوالى 1375 دولارًا) لقيادة سياراتهم في قطر.

وأكدت الوزارة أن المعبر مهيّأ لاستقبال أكثر من أربعة آلاف شخص في الساعة الواحدة.

© 2022 AFP