ارتفاع ضحايا الاشتباكات القبلية في النيل الازرق الى 13 قتيلا

بيتر لويس غومي ا ف ب

نازحون جالسون قرب أغراضهم على طريق بعد إجلائهم بسبب فيضانات في جوبا في جنوب السودان في 28 أيلول/سبتمبر 2021

الخرطوم (أ ف ب) – أعلنت الامم المتحدة الاثنين أن حصيلة المواجهات القبلية في ولاية النيل الازرق في جنوب شرق السودان الأسبوع الماضي ارتفعت الى 13 قتيلا.

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واندلع القتال الخميس الماضي في قرية ود الماحي الخميس الماضي بين قبيلة الهوسا وقبائل الفونج بسبب نزاع على الأراضي.

وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق لشؤون الانسانية في السودان (اوتشا) في تقرير نشره الاثنين "خلفت أحداث العنف حوالى 13 قتيلا و24 جريحا".

وأضاف "مازال الوضع متوترا ولا يمكن توقع تطوراته".

وأكد محمد نور الدين زعيم قبيلة الهوسا الاثنين أن المعارك مستمرة.

وأوضح "تتعرض قرية ام درفه لهجوم منذ الأحد وسقط عدد من القتلى نتيجة لذلك" من دون أن يوفر أرقاما محددة.

وأعلنت السلطات السودانية الاثنين أيضا فرض حظر تجول ليليا في منطقة ود الماحي وحظرت التجمعات وحمل السلاح.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط أربعة قتلى.

وقالت الأمم المتحدة أن "قوات أمنية نشرت في المنطقة لتهدئة الوضع الذي لا يزال متوترا مع إمكانية حصول عمليات ثأرية في أي لحظة".

واندلعت اشتباكات قبلية بسبب نزاع على الارض بين قبيلة الهوسا وقبائل الفونج خلال تموز/يوليو وآب/اغسطس وايلول/سبتمبر وأدت حتى السادس من تشرين الاول/اكتوبر الحالي إلى سقوط 149 قتيلا و124 جريحا بحسب الأمم المتحدة.

وتسبب النزاع بنزوح 64,800 شخص من منازلهم.

وفي تموز/يوليو الماضي طالبت قبيلة الهوسا بتشكيل "سلطة مدنية على قبيلتهم" ما فسرته مجموعات قبائل الفونج على أنه وسيلة لامتلاك المزيد من الأراضي.

وتسببت المواجهات بخروج تظاهرات غاضبة في السودان طالب خلالها الهوسا بالعدالة للضحايا الذين سقطوا.

وفي نهاية تموز/يوليو وقعت قيادات قبلية على اتفاق لوقف القتال. لكن في ايلول/سبتمبر تجددت الاشتباكات. تتنازع القبيلتان على المياه والمراعي في واحد من أفقر بلدان العالم حيث توفر الزراعة وتربية الماشية 43% من فرص العمل و30% من الناتج المحلي الاجمالي.

وتقضي الأعراف المتوارثة بأنه لا يحق للهوسا، الذين جاؤوا بعد قبيلة ألبرتي الى المنطقة، تملك الأراضي وهو ما يحتجون عليه.

ويعاني السودان من أزمة سياسية واقتصادية وعدم استقرار في كثير من مناطقه منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الاول/اكتوبر 2021 .

وانهى الانقلاب العسكري سلطة الحكومة المدنية التي تولت الحكم عقب سقوط نظام عمر حسن البشير في عام 2019.

وتفيد الأمم المتحدة أنه منذ كانون الثاني/يناير وحتى آب/اغسطس الماضي قتل 370 شخصا وشرد 177 الفا بسبب الاشتباكات القبلية.

© 2022 AFP