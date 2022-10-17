جوائز الكرة الذهبية:ليفاندوفسكي يحرز جائزة غيرد مولر لأفضل هداف

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مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي الى جانب زوجته لدى مشاركتها في حفل جائزة الكرة الذهبية في باريس. 17 تشرين الاول/اكتوبر 2022

باريس (أ ف ب) – احرز مهاجم منتخب بولندا ونادي برشلونة الاسباني البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة غيرد مولر لأفضل هداف في العالم، للعام الثاني على التوالي خلال حفل الكرة الذهبية الاثنين في باريس.

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وسجل ليفاندوفسكي (34 عاما) الذي انتقل هذا الصيف من بايرن ميونيخ الالماني الى برشلونة مقابل 45 مليون يورو، 57 هدفا في 56 مباراة في جميع المسابقات خلال موسم 2021-2022 (50 هدفًا في النادي و7 مع منتخب بلاده).

وكان ليفاندوفسكي سجل خلال موسم 2020-2021، 56 هدفا في 50 مباراة في مختلف المسابقات.

وفي موسمه الاخير مع الفريق البافاري توج البولندي هدافا للدوري الالماني برصيد 35 هدفًا في 34 مباراة علما بأنه حقق خلال موسم 2020-2021 ارقاما اعلى أفضل بتسجيله 41 هدفا في 29 مباراة، أي أكثر من الأسطورة الراحل غيرد مولر الذي كان يحمل الرقم القياسي على مدى نصف قرن (منذ موسم 1971-1972).

وفي صفوف برشلونة سجل ليفاندوفسكي حتى الان منذ مطلع الموسم الحالي 14 هدفًا في 13 مباراة بينها 9 في الدوري الأسباني.

ايبا/ز ر

© 2022 AFP