حكومة جديدة في الكويت تؤدي اليمين أمام نائب الأمير

ياسر الزيات ا ف ب/ارشيف

الكويت (أ ف ب) – أبصرت حكومة كويتية جديدة النور الاثنين مع أداء رئيسها اليمين أمام ولي العهد نيابة عن أمير البلاد، بعد أقل من شهر من فوز المعارضة بالانتخابات التشريعية في الدولة النفطية الثرية التي تهزّها أزمات سياسية متلاحقة.

إعلان اقرأ المزيد

ويترأّس الحكومة الجديدة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الغائب عن الساحة السياسية منذ فترة بسبب أمراض يعاني منها. وتضم الحكومة 15 وزيرا بينهم امرأتان.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية "كونا" إنّ رئيس الوزراء أدى اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي ينوب حاليا عن أمير البلاد في إدارة شؤون الكويت اليومية.

وهذه سادس حكومة تشكّل في الكويت في غضون الأعوام الثلاثة الماضية، واستقالت الحكومات السابقة اثر مناكفات سياسية خصوصا على خلفية طلب نواب استجواب وزراء من الاسرة الحاكمة.

ويتولى حقائب الداخلية والخارجية والدفاع في الحكومة الجديدة وزراء من الأسرة الحاكمة، فيما يقود وزارة النفط بدر الملا العضو في البرلمان.

وبموجب نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/اكتوبر، حصلت المعارضة على 28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين، بينما خسر 20 نائبا سابقا مقاعدهم بينهم ثلاثة من الوزراء السابقين.

وعادت المرأة إلى مجلس الأمة الكويتي مع فوز كل من الوزيرة السابقة جنان بوشهري وعالية الخالد. ولم تحصل النساء على أي مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في عام 2020.

وشاركت في الانتخابات، وهي السادسة في عشر سنوات، شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان، لكنها عادت مع تعهد أمير البلاد بعدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون عمل البرلمان.

ومن المقرّر أن يبدأ مجلس الأمة المنتخب غدا الثلاثاء الفصل التشريعي الجديد بعقد اولى جلساته.

والكويت من أكبر مصدّري النفط الخام في العالم وهي أول دولة خليجية تعتمد نظاما برلمانيا في 1962.

© 2022 AFP