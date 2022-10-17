دوري "أن بي آيه": "الملك" ليبرون جيمس يُطارد الرقم القياسي للأسطورة عبد الجبار

إثان ميلر غيتي/غيتي عبر ا ف ب

أقرّ ليبرون جميس أن على فريقه لوس أنجليس ليكرز تدعيم دفاعه في حال أراد الفوز بلقب الدوري في الموسم الحالي الذي ينطلق الثلاثاء

لوس انجليس (أ ف ب) – يُطارد ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز الرقم القياسي للأسطوري كريم عبد الجبار كأفضل مسجل في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي تفتتح منافساته الثلاثاء ومن المتوقع أن يشهد تحطيم المزيد من الأرقام القياسية.

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يخوض "الملك" جيمس الذي سيبلغ 38 عاماً في كانون الأول/ديسمبر المقبل عامه الـ 20 في الدوري مع اجمالي 37.062 نقطة سجلها في 1.366 مباراة في الموسم المنتظم.

ولم يعد جيمس يتأخر سوى بفارق 1.325 نقطة عن صاحب الرقم القياسي "المرجع" وأيقونة سابقة في ليكرز كريم عبد الجبار الذي أنهى مسيرته في عام 1989 في سن الـ 42 عاماً وبحوزته 38.387 نقطة في 1.560 مباراة خاضها على مدار عقدين.

ولم يتخلف "الملك" الذي سجل 1.695 نقطة في الموسم الماضي، مع معدل أكثر من 30 نقطة في 56 مباراة (من أصل 82 في الدوري المنتظم)، عن تسجيل أقل من 1.325 نقطة سوى مرة واحدة، وكان ذلك خلال موسم 2020-2021 الذي أنهاه مع 1.126 نقطة، عقب غيابه لأكثر من منتصف الموسم بعدما لاحقته لعنة الاصابات المتكررة.

وفي حال ظل وفياً لمعدله الإعتيادي وهو 27.1 نقطة في المباراة خلال مجمل مسيرته السلوية، سيحتاج ليبرون لـ 49 مباراة فقط ليصبح أفضل هداف في تاريخ الدوري.

ويزخر سجل "الملك" بالأرقام القياسية، فهو اللاعب الأكثر خوضاً لمباراة كل النجوم "اول ستار" أساسياً (18)، والأكثر تسجيلاً (385)، كما بامكانه أن ينضم إلى عبد الجبار في أعلى قائمة الأكثر خوضاً للمباراة (19).

ووضع جيمس، الحالم بلقب خامس، على الرغم من أن ليكرز ليس ضمن قائمة أبرز المرشحين، نصب عينيه أهدافا شخصية من أجل تدوين اسمه أكثر في سجلات الدوري وإغناء ارثه، على الرغم من أن بعض هذه الأرقام تبدو خارج متناوله.

-ثلاثية ليوكيتش؟-

وبامكان ليبرون الذي يحتل حالياً المركز السابع كأفضل ممرر في التاريخ (10.045) أن يتقدم للمركز الرابع متجاوزاً كل من ماجيك جونسون (10.141)، مارك جاكسون (10.334) وستيف ناش (10.335)، علماً أن "الملك" نجح في أكثر من 300 تمريرة حاسمة في الموسم منذ بداية مسيرته.

ويتقدم على ليبرون، كريس بول الذي ما زال يشارك مع فريقه فينيكس صنز مع 10.977 تمريرة، من دون أن يكون قادراً بدوره على تجاوز جايسون كيد (12.091) وجون ستوكتون (15.806).

وبخلاف التمريرات الحاسمة، ومع 2.453 سرقة، بامكان جيمس أن يتجاوز مايكل جوردان (2.514) ثالث الترتيب خلف كيد (2.684) وستوكتون (3.265).

ومن أجل تحقيق أحلام نجمه، دعّم ليكرز صفوفه دفاعياً بعدما تلقى الموسم الماضي معدل 115.2 نقطة في المباراة، وهو ثالث أسوأ معدل في الدوري.

وبعد عامين على فوزه الأخير بلقب الدوري وللمرة الـ 17 في تاريخه، تراجعت نتائج ليكرز الموسم الماضي حيث انهى الموسم المنتظم مع 33 فوزاً مقابل 49 هزيمة ما حال دون مشاركته في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

قال مدرب ليكرز الجديد دارفين هام إن مشاكل فريقه يمكن حلها من خلال نهج تكتيكي شامل، واصفاً أسلوبه في التدريب بأنه كرة سلة "360 درجة".

وعندما سُئل جيمس مؤخراً عن النواحي التي يأمل أن يتطور فيها فريقه، قال "الدفاع".

وأضاف "من الواضح أنه يجب أن تكون قادراً على وضع الكرة في السلة. تعلمون في الدوري أن هناك العديد من الفرق يمكنها فعل ذلك"، مشدداً على أن "الفرق التي تجيد الدفاع وايقاف الهجمات عند الحاجة، هي ببساطة الأكثر نجاحاً".

من ناحية الجوائز الفردية، سيحاول الصربي نيكولا يوكيتش (دنفر ناغتس) انتزاع لقبه الثالث توالياً كأفضل لاعب في الدوري المنتظم، وهو انجاز لم يسبق لأي لاعب أن حققه منذ لاري بيرد بين عامي 1983 و1986، ليعادل الأخير وايلت تشامبارلاين (1965-1968) وبيل راسل (1960-1963).

من ناحية الأرقام القياسية المتعلقة بالأندية، من المتوقع أن يتخطى داميان ليلارد وبرادلي بيل توالياً كل من كلايد دريكسلر وألفين هايز كأفضل هدافَين في صفوف فريقيهما بورتلاند ترايل بليازرز وواشنطن ويزاردز.

وأخيراً، وفي حال نجح سلتيكس او ليكرز في الفوز بلقب الدوري في حزيران/يونيو 2023 فان احدهما سيفك ارتباطه مع الثاني، علماً انهما يتقاسمان الرقم القياسي مع 17 فوزاً لكل منهما.

© 2022 AFP