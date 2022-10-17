غرينوود المتهم بمحاولة اغتصاب يبقى في الاحتجاز الموقت

بول ايليس ا ف ب/ارشيف

مهاجم مانشستر يونايتد مايسون غرينوود في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد ولفرخامبتون في الدوري الانكليزي الممتاز. 3 كانون الثاني/يناير 2022

لندن (أ ف ب) – أوصى قاض بريطاني بمواصلة الاحتجاز الموقت لنجم مانشستر يونايتد الانكليزي مايسون غرينوود، بعد مثوله امام النيابة العامة الاثنين، لاتهامه بمحاولة الاغتصاب والسلوك المسيطر والقسري والاعتداء الذي تسبب بأذى جسدي.

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وكان غرينوود (21 عاماً) احتجز للمرة الاولى في كانون الثاني/يناير الماضي بعد وقوع الحادثة، اثر القبض عليه بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة "الى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلا".

أفرج عنه بكفالة قبل ان يحتجز مجدداً السبت لخرقه الشروط القانونية.

وسيبقى غرينوود في الاحتجاز الموقت اكثر من شهر، قبل ان يمثل مجددا امام النيابة العامة البريطانية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

يذكر انه منذ الساعات الاولى التي ظهر فيها شريط الفيديو، استبعد غرينوود من تدريبات فريقه كما اعلنت شركة "نايكي" للسلع الرياضية انهاء عقد رعايتها للاعب.

وخاض غرينوود 129 مباراة في صفوف مانشستر يونايتد وسجل 35 هدفا وقام بتجديد عقده في شباط/فبراير 2021 ليبقى في صفوف النادي حتى 30 حزيران/يونيو 2025.

© 2022 AFP