ميدفيديف: تزويد إسرائيل أوكرانيا بالأسلحة "سيدمّر" علاقاتها مع موسكو

جاك غويز ا ف ب/ارشيف

أشخاص يلوحون بالأعلام الإسرائيلية والأوكرانية في تل أبيب خلال تجمع لإحياء ذكرى استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي بتاريخ 24 آب/اغسطس 2022

موسكو (أ ف ب) – حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إسرائيل الاثنين من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة، قائلا إن أي خطوة تصب في إطار دعم القوات الأوكرانية ستضر بشدّة بالعلاقات الثنائية.

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وقال ميدفيديف الذي شغل في الماضي منصبي الرئيس ورئيس الوزراء في بيان على تلغرام إن "إسرائيل تستعد على ما يبدو لتزويد نظام كييف بالأسلحة. إنها خطوة متهورة للغاية. ستدمّر جميع العلاقات الثنائية بين بلدينا".

وأرسلت إسرائيل مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا تشمل خوذا، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة.

وسعت الحكومة للمحافظة على العلاقات مع موسكو بينما تتوجس من التواجد العسكري الروسي عند حدودها الشمالية مع سوريا حيث يشن الجيش الإسرائيلي ضربات متكررة تستهدف عناصر موالية لإيران.

تعود أصول العديد من الإسرائيليين إلى جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة بما في ذلك روسيا وأوكرانيا.

وقالت ناطقة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الذي يتولى أيضا حقيبة الشؤون الخارجية، لفرانس برس إن مكتبه لن يعلّق على تصريحات ميدفيديف.

© 2022 AFP