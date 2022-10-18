ارتفاع حصيلة تحطّم مقاتلة روسية قرب أوكرانيا إلى 13 قتيلاً وانتهاء عمليات البحث

ا ف ب

صورة مؤرخة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2022 تظهر الأضرار الناجمة عن تحطم مقاتلة روسية في مدينة ييسك في جنوب غرب روسيا

موسكو (أ ف ب) – أعلنت السلطات الروسية الثلاثاء أنّ 13 شخصاً على الأقلّ، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في سقوط مقاتلة روسية من طراز سوخوي-34 وتحطّمها بمبنى سكني في جنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى انتهاء عمليات البحث تحت الأنقاض.

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ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الحالات الطارئة قولها إنّ "فرق الإنقاذ أنهت البحث تحت الأنقاض (...) في المحصّلة، لقي 13 شخصاً حتفهم، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 19 آخرون بجروح".

وأوضحت الوزارة أنّ عمليات البحث تحت الأنقاض أفضت إلى انتشال "عشر جثث" إضافية، وذلك بعدما كانت حصيلة أولية أفادت بسقوط ثلاثة قتلى في الحادث.

وأدّى سقوط المقاتلة إلى اندلاع النيران في المبنى السكني المؤلف من تسعة طوابق والذي يناهز عدد قاطنيه 600 شخص.

ووقعت الكارثة في مدينة ييسك التي تقع على بحر آزوف في منطقة كراسنودار قرب الحدود مع أوكرانيا.

من جهته أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطر بالحادث وأمر وزيري الصحة ميخائيل موراشكو والحالات الطارئة ألكسندر كورينكوف بالتوجّه إلى ييسك.

وتسبّب وقود المقاتلة باشتعال حريق ضخم في المبنى أتى على خمسة من طوابقه التسعة.

وكانت المقاتلة حين تعرضت للحادث في طلعة تدريبية وقد تمكّن طياراها من النجاة بعدما قذفا نفسيهما منها، بحسب وزارة الدفاع.

وعزت الوزارة سبب الحادث إلى خلل فني نجم عن "اشتعال النيران بأحد المحركين عند الإقلاع".

وقال الحاكم الإقليمي فينيامين كوندراتييف للصحافيين إن إدارته "تقدّم ما أمكن من المساعدة" للسكان متعهّدا "استبيان ما إذا سيتم ترميم المبنى أم سنبني شققا جديدة".

وأشار إلى أنه تمت السيطرة على الحريق بحلول الساعة 17,30 ت غ الاثنين.

وكان كوندراتييف أعلن في وقت سابق على تلغرام أن الحريق امتد إلى طوابق أخرى وأن 17 شقة تضررت.

من جانبها، قالت لجنة التحقيق الروسية التي تنظر في الجرائم الخطيرة، إنها فتحت تحقيقا جنائيا في الحادث.

ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، أغلق المجال الجوي حول جنوب روسيا.

وتعتبر الحوادث التي تتعرّض لها الطائرات المدنية والعسكرية الروسية شائعة، وعادة ما تكون ناتجة عن عطل تقني أو خطأ بشري.

في حزيران/يونيو، تحطمت طائرة عسكرية في مدينة ريازان في جنوب شرق موسكو ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة.

© 2022 AFP