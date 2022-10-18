القوات الاثيوبية تعلن سيطرتها على ثلاث مدن في تيغراي

ياسويوشي شيبا ا ف ب/ارشيف

اديس ابابا (أ ف ب) – أعلنت الحكومة الاثيوبية الثلاثاء أنها سيطرت على ثلاث مدن في إقليم تيغراي الشمالي الذي يشهد نزاعاً دامياً، مؤكدة خصوصا الاستيلاء على مدينة شاير الرئيسية التي اندلع فيها قتال عنيف أثار قلق المجتمع الدولي.

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وقالت الحكومة في بيان إن الجيش الفدرالي الاثيوبي "سيطر على مدن شاير وألماتا وكوريم بدون معارك مدنية".

كانت قيادة قوات المتمردين في هذه المنطقة الواقعة شمال اثيوبيا اعلنت سابقا أن القوات الاثيوبية والاريترية سيطرت على شاير، التي يبلغ عدد سكانها حوالى 100 ألف نسمة والبعيدة نحو 40 كيلومترًا جنوب الحدود الإثيوبية مع إريتريا التي تحاذي تيغراي بأكمله ويدعم جيشها القوات الإثيوبية. استقبلت المدينة آلاف الاشخاص من سكان تيغراي الذين نزحوا بسبب النزاع الذي يعصف بشمال إثيوبيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وتضم شاير مطاراً كما تقع على طريق رئيسي يؤدي إلى ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، على بعد 300 كيلومتر.

واكد مصدر يعمل في مجال الاغاثة الانسانية السيطرة على ألماتا وكوريم، وهما مدينتان يبلغ عدد سكانهما 70 ألف نسمة و35 ألفًا على التوالي، وتقعان جنوب تيغراي على طريق رئيسي يقود إلى ميكيلي على مسافة 180 كيلومترا.

وقال أحد السكان الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن الجيش الاثيوبي "دخل ألماتا يوم أمس (الاثنين) حوالى الساعة 17,00".

ولا يمكن التحقق من الأنباء الواردة من ساحة المعركة لأن الصحافيين غير قادرين على الوصول إلى شمال إثيوبيا حيث شبكات الاتصالات ضعيفة أو معدومة.

حصيلة "صادمة"

دقّ الاتحاد الافريقي والامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في الايام الماضية ناقوس الخطر مع اشتداد المعارك في تيغراي، لا سيما في شاير التي طالها القصف عدة أيام.

أكدت الحكومة الإثيوبية في بيانها الثلاثاء أن "الإجراءات الوقائية القصوى التي اتخذها الجيش الفدرالي الإثيوبي حتى الآن سمحت بحماية المدنيين" و"جنبت السيناريو السيء الذي توقعه البعض".

إلا أن مفوض الأمم المتحدة السامي الجديد لحقوق الإنسان النمساوي فولكر تورك ندد في نفس اليوم بالحصيلة "الصادمة للغاية" بين المدنيين جراء الضربات الجوية ونيران المدفعية في تيغراي.

وقضى مدنيان وأحد العاملين في منظمة "انترناشونال ريسكيو كوميتي" (لجنة الإنقاذ الدولية) جراء قصف وقع الجمعة.

كما شدد تورك على وجود "خطر كبير بتصعيد" النزاع في اثيوبيا، قائلًا "إنني ... منزعج بشدة من خطر التصعيد الكبير نظرًا للتعبئة الهائلة والمستمرة للجنود والمقاتلين من قبل مختلف أطراف النزاع".

في 24 آب/أغسطس، بعد هدنة استمرت خمسة أشهر أعطت الأمل في اجراء مفاوضات، استؤنف القتال في شمال إثيوبيا.

ويدور النزاع الذي اندلع في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعيدًا عن الأضواء تقريبًا إذ يُحظر دخول الصحافيين إلى حد كبير إلى شمال اثيوبيا.

لكن مصادر مختلفة تفيد أن تيغراي عالق حاليًا بين فكي كماشة، في الشمال هجوم مشترك للجيشين الإثيوبي والإريتري انطلاقا من إريتريا، وفي الجنوب القوات الإثيوبية بمساعدة قوات من أمهرة وعفر المجاورتين.

نزح حوالى 40 ألفًا من سكان عفر مؤخرًا بسبب القتال على الحدود مع تيغراي، وفقًا لأحدث تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوشا).

"خارج السيطرة"

الثلاثاء، أكد مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء أبيي أحمد، رضوان حسين، أن "النزاع لا يخرج عن السيطرة كما يحلو للبعض أن يصفه ... إنه يتقلص ويتلاشى"، في رد ضمني على الأمين العام للأمم المتحدة الذي حذّر الاثنين من أنّ الوضع في إثيوبيا "يخرج عن السيطرة".

طالب أنطونيو غوتيريش بأن "تنسحب القوات المسلّحة الإريترية فوراً من أثيوبيا"، مناشداً "جميع الأطراف" السماح بايصال المساعدات الانسانية التي علّقت الامم المتحدة نقلها منذ استئناف المعارك نهاية آب/اغسطس.

وأكدت الحكومة الاثيوبية الثلاثاء أنها تحضّر لتوفير المساعدة الإنسانية في المدن التي أصبحت تحت سيطرتها، لا سيما عبر مطار شاير، ولإعادة الخدمات والاتصالات.

وأعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي الاحد "نحن مستعدون لاحترام وقف فوري للعمليات القتالية" تلبية لدعوة الاتحاد الافريقي.

دون الرد مباشرة على دعوة الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النار، اعلنت حكومة أبيي أحمد حائز جائزة نوبل للسلام 2019 ، الاثنين انها ترغب في مواصلة عملياتها العسكرية في تيغراي، مشيرة إلى أنها "مصمّمة على حلّ سلمي للصراع عبر محادثات السلام".

وبعد أن قالت إنها اضطرت لاتخاذ "إجراءات دفاعية لحماية سيادة وسلامة أراضي البلاد"، اعتبرت أنه من "الضروري ... السيطرة الفورية على جميع المطارات والبنية التحتية الفدرالية والمنشآت الأخرى" في تيغراي.

وحصيلة النزاع الدامي في تيغراي غير معروفة لكنه تسبب في نزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بآلاف الاثيوبيين الى ظروف أشبه بالمجاعة وفقا للامم المتحدة.

© 2022 AFP