تشلسي يُعلن غياب كانتي عن المنتخب الفرنسي في مونديال قطر

غلين كيرك ا ف ب

لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي (يمين) يغادر الملعب بعد تعرضه للاصابة خلال مباراة فريقه تشلسي مع جاره وضيفه توتنهام في الدوري الانكليزي لكرة القدم. لندن في 14 آب/أغسطس 2022

لندن (أ ف ب) – سيغيب لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي عن حملة دفاع منتخب بلاده عن لقبه في مونديال قطر الذي ينطلق في 20 الشهر الجاري، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية وفق ما أعلن الثلاثاء فريقه تشلسي الإنكليزي.

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وغاب ابن الـ31 عاماً عن النادي اللندني منذ خروجه مصاباً في العضلة الخلفية للفخذ ضد الجار توتنهام في آب/أغسطس الماضي.

وقال تشلسي في بيان الثلاثاء إن "نغولو كانتي خضع لعملية جراحية في العضلة الخلفية لفخذه"، مضيفاً "زار لاعب الوسط اخصائياً في القسم الطبي للنادي من أجل البحث بخياراته المتعلقة بعملية تعافيه، وتم الاتفاق بشكل متبادل على خضوع نغولو لعملية جراحية من أجل إصلاح الضرر".

وتابع "بعد عملية جراحية ناجحة، من المتوقع الآن أن يغيب نغولو عن الملاعب لمدة أربعة أشهر".

وكان كانتي من العناصر التي ساهمت بشكل أساسي في قيادة فرنسا في مونديال روسيا 2018 الى إحراز لقبها العالمي الثاني، وغيابه عن المونديال القطري سيشكل ضربة قاسية جداً لتشكيلة المدرب ديدييه ديشان الذي يواجه أيضاً خطر افتقاد عنصر هام آخر في وسط الملعب بشخص بول بوغبا، إلا في حال تعافى لاعب يوفنتوس الإيطالي في الوقت المناسب ليكون بصحبة "الديوك".

كما يشكل غياب كانتي ضربة قاسية لتشلسي ومدربه الجديد غراهام بوتر الذي أعاد الأمل للفريق في محاولة المنافسة على لقب الدوري الممتاز بعد سلسلة من النتائج الواعدة منذ رحيل المدرب الألماني توماس توخل.

لكن تشلسي اعتاد اللعب من دون اللاعب السابق لليستر سيتي، لاسيما خلال العام الماضي بسبب كثرة الإصابات التي لاحقته.

ويتخلف النادي حالياً بفارق ثماني نقاط عن جاره أرسنال المتصدر مع مباراة مؤجلة في جعبته، فيما يحتاج الى ثلاث نقاط من مباراتيه الأخيرتين في دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال من أجل بلوغ ثمن النهائي بغض النظر عن نتيجتي المباراتين الأخريين.

© 2022 AFP