بايدن يقرّر الإفراج عن 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي

ستيفاني رينولدز ا ف ب/ارشيف

محطة وقود تابعة لشركة إكسون موبيل في واشنطن في 13 آذار/مارس 2022

واشنطن (أ ف ب) – أعلن مسؤول أميركي كبير الثلاثاء أنّ الرئيس جو بايدن سيعلن الأربعاء عزمه على سحب 15 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي لضخّها في السوق الأميركية بهدف خفض أسعار المحروقات، مؤكّداً أنّ سيّد البيت الأبيض لا يستبعد سحب كميّات إضافية أخرى إذا لزم الأمر.

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وهذه الكمّية التي سيتمّ ضخّها في السوق في كانون الأول/ديسمبر ستمثّل الجزء الأخير المتبقّي من برنامج أعلن عنه الرئيس الأميركي في الربيع لمواجهة ارتفاع أسعار الذهب الأسود بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ونصّ هذا البرنامج يومها على سحب ما مجموعه 180 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي.

وكانت الأنباء التي أوردها خلال نهار الثلاثاء عدد من وسائل الإعلام الأميركية بشأن هذا القرار كافية لخفض أسعار النفط، إذ تراجع سعر نفط غرب تكساس الوسيط - تسليم تشرين الثاني/نوفمبر - بنسبة 3.08% مسجّلاً 82.82 دولاراً للبرميل.

وقال المسؤول الأميركي الكبير لصحافيين إنّ "الرئيس أصدر تعليماته لوزارة الطاقة بالاستعداد لبيع المزيد (من نفط الاحتياطي الاستراتيجي) هذا الشتاء إذا اقتضى الأمر ذلك، سواء بسبب روسيا أو بسبب أنشطة أخرى يمكن أن تثير اضطراباً في السوق".

وأضاف أنّ بايدن يعتزم في الوقت نفسه وضع آلية من شأنها أن تعيد تكوين الاحتياطي الاستراتيجي على المدى الطويل.

وأوضح أنّ الحكومة الأميركية ستبدأ بإعادة شراء النفط عندما ينخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 67 دولاراً و72 دولاراً للبرميل.

ومنذ مطلع أيلول/سبتمبر 2021، سحبت الولايات المتحدة أكثر من 212 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الذي بلغ أدنى مستوى له منذ حزيران/يونيو 1984.

ولفت المسؤول نفسه إلى أنّ بايدن دعا شركات النفط لأن "تنقل على الفور إلى عملائها انخفاض أسعار الطاقة"، مشيراً إلى أنّ "إبقاء الأسعار مرتفعة عندما تنخفض التكاليف هو أمر غير مقبول".

© 2022 AFP