بطولة إنكلترا: إطلاق سراح غرينوود بكفالة بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب

بول إيليس ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – أُطلق سراح لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي مايسون غرينوود بكفالة الأربعاء، بعد أيام من اتهامه بمحاولة اغتصاب.

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واتُهم ابن الـ21 عامًا بمحاولة الاغتصاب والسلوك المسيطر والقسري والاعتداء على فتاة في نهاية الأسبوع الماضي.

مَثُل أمام محكمة في مانشستر الاثنين وأعيد إلى الحبس الاحتياطي.

وتم تقديم طلب الكفالة الاربعاء خلال جلسة خاصة في محكمة أخرى في مانشستر.

بعد الجلسة، قال متحدث باسم المحكمة إنه تم الإفراج عنه بكفالة، بشرط عدم التواصل مع شهود، بمن فيهم المشتكي، والإقامة في عنوان محدد.

وسيمثل غرينوود الذي لم يحضر جلسة الاستماع القصيرة، مجددًا امام المحكمة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان المهاجم احتجز للمرة الاولى في كانون الثاني/يناير الماضي بعد وقوع الحادثة، إثر القبض عليه بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة "الى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلا".

أفرج عنه بكفالة منذ حينها قبل ان يُحتجز مجددًا السبت الفائت لخرقه الشروط القانونية.

يذكر أنه منذ الساعات الاولى التي ظهر فيها شريط الفيديو، استبعد غرينوود من تدريبات فريقه كما اعلنت شركة "نايكي" للمستلزمات الرياضية إنهاء عقد رعايتها للاعب.

وخاض غرينوود 129 مباراة في صفوف مانشستر يونايتد سجل خلالها 35 هدفًا وقام بتجديد عقده في شباط/فبراير 2021 ليبقى في صفوف النادي حتى 30 حزيران/يونيو 2025.

© 2022 AFP