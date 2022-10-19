رئيسة الحكومة الفرنسية تعلن تمرير الجزء الأول من ميزانية 2023 دون تصويت برلماني

03:21 رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن تعلن تمرير الجزء الأول من ميزانية عام 2023 دون تصويت برلماني. 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2022. © رويترز

قررت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن الأربعاء، تفعيل البند الدستوري 49.3 لتمرير الجزء الأول من ميزانية سنة 2023 دون تصويت برلماني. فيما وصفت القوى اليسارية المعارضة في الجمعية الوطنية القرار بـ"غير الديمقراطي"، وطرحت توجيه لائحة سحب ثقة من حكومة بورن. وأكد موفد فرانس24 إلى الجمعية الوطنية عبد الله ملكاوي، أن النواب المساندين للحكومة اعتبروا من جهتهم أن القرار كان اضطراريا، في ظل رفض المعارضة منذ البداية تمرير أي بند من قانون الميزانية.