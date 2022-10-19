وزيرة الداخلية البريطانية تعلن تقديم استقالتها من حكومة ليز تراس

وزيرة الداخلية البريطانية المستقيلة من منصبها سويلا برافرمان، 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

قدمت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان الأربعاء استقالتها من حكومة ليز تراس، في ذروة أزمة ثقة تعانيها رئيسة الوزراء. وأكدت برافرمان أن لديها "مخاوف جدية" إزاء التزام الحكومة باحترام التعهدات التي قدمتها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.

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في خضم أزمة سياسية متصاعدة، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان الأربعاء تقديم استقالتها من حكومة ليز تراس.

وقالت و برافرمان إنها استقالت بعد أن أرسلت وثيقة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي، في "انتهاك تقني" لقواعد الحكومة.

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2 — Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) October 19, 2022

وأضافت في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس نُشرت على تويتر، "لقد ارتكبت خطأ، أتحمل المسؤولية، وأستقيل". كما قالت برافرمان إن لديها "مخاوف جدية" إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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