اضراب شامل يعم مدن الضفة الغربية بعد مقتل فلسطيني تلاحقه اسرائيل

عباس مومني ا ف ب

شبان فلسطينيون يجلون متظاهرا أصيب خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية قرب حاجز "بيت إيل" العسكري شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2022

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – يعم إضراب شامل الخميس مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة للمرة الاولى منذ سنوات، احتجاجا على قتل فلسطيني مساء الأربعاء بعد إطلاقه النار على حراس إسرائيليين عند مدخل مستوطنة.

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ودعت حركة فتح في بيان الفلسطينيين الى هذا الاضراب الشامل "من أجل فارس القدس ومقاتلها" عدي التميمي (20 عاما) الذي قتل خلال تنفيذه هجوما عند مدخل مستوطنة معالي ادوميم الواقعة بين القدس والبحر الميت في الضفة الغربية.

وظهر التميمي في تسجيل فيديو وهو يطلق الرصاص من مسدسه على حراس المستوطنة بالرغم من كثافة النيران التي كانوا يطلقونها عليه.

كما دعت حركة فتح في بيانها إلى "الخروج بمسيرات تليق ببطلنا المقدام الشهيد البطل".

وتوقفت المواصلات العامة بين المدن، فيما اغلقت المحال التجارية أبوابها حتى في القرى والمخيمات.

وقال مراسلو ومصورو وكالة فرانس برس إن الاضراب شمل مختلف نواحي الحياة في مدينة القدس ورام الله والخليل وبيت لحم وطولكرم وجنين. وقد عطلت المدارس والجامعات وحتى مؤسسات السلطة الفلسطينية ووزاراتها وكذلك مكاتب المنظمات الاهلية.

من جهته، هنأ رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لبيد قوات الأمن "بقتلها الإرهابي عدي التميمي فيما كان يحاول ارتكاب اعتداء آخر بعد اعتداء شعفاط" الذي اسفر عن مقتل الجندية نوعا لازار (18 عاما) عند حاجز على مدخل المخيم الذي يحمل الاسم نفسه في القدس الشرقية.

"للمرة الأولى منذ سنوات"

قال مراسلو ومصورو فرانس برس إن مواجهات بين شبان والجيش الاسرائيلي وقعت في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة وشمال نابلس.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية أن فتى يبلغ من العمر 16 عاما من بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل، جرح برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات وإصابته في بطنه خطيرة. وقد نقل الى مستشفى في مدينة الخليل.

كما أغلقت القوات الاسرائيلية البوابة الحديد التي أقامتها منذ سنوات على المدخل الرئيسي لبلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل ومنعت سكانها ومركباتهم من الخروج منها أو الدخول إليها.

وقالت جمعية الهلال الاحمر إن "طواقمها تتعامل مع اصابات عديدة في مواقع مختلفة بالضفة معظمها حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع".

وأشار الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب إلى أن "الإضراب الذي نفذ اليوم يحدث للمرة الاولى منذ سنوات عديدة، من حيث الانضباط العام من كافة المؤسسات الفلسطينية".

وقال لوكالة فرانس برس إن "الحالة العامة من الاحتقان الشعبي وغياب الافق لحل سياسي يجعل الناس اكثر قبولا بقيادات ميدانية جديدة تجسد فيها عنوانا حقيقيا بدل الفصائل القائمة".

زيادة مقلقة

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس وفاة الفتى محمد نوري (16 عاما) متاثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات وقعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.

وشارك مئات الفلسطينيين في تشييع الفتى محمد نوري قبل بدء مواجهات مع الجيش الاسرائيلي شمال مدينة البيرة في الضفة الغربية.

واعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن "الزيادة المقلقة في أعمال العنف والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية"

وقال في بيان الثلاثاء إن 2022 هو "أكثر الأعوام دموية منذ 2006"، مشيرا إلى مقتل "ما لا يقل عن 105 فلسطينيين بينهم 26 طفلاً بأيدي القوات الإسرائيلية".

واضاف البيان أن "المعدل الشهري للقتلى الفلسطينيين ارتفع بنسبة 57 بالمئة مقارنة بالعام الماضي في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".

وقُتل عشرة مدنيين إسرائيليين وثلاثة أجانب وأربعة جنود إسرائيليين على أيدي فلسطينيين من الضفة الغربية في عام 2022، حسب البيان نفسه.

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين وهما معقلان للفصائل الفلسطينية المسلحة حيث كثّفت قوات الدولة العبرية مداهماتها في أعقاب هجمات دامية ضد أهداف إسرائيلية في آذار/مارس ونيسان/ابريل.

هذه المداهمات التي غالبا ما تتخللها اشتباكات مع السكان الفلسطينيين، خلفت أكثر من مئة قتيل في الجانب الفلسطيني في أكبر حصيلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات، وفق الأمم المتحدة.

واحتلّت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عام 1967التي ضمتها اليها واعلنتها عاصمتها الدولة في خطوة لايعترف معظم المجتمع الدولي بها.

© 2022 AFP