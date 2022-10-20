دوري "أن بي آيه": وليامسون يقود بيليكانز للفوز على نتس وصنز يقلب الطاولة على مافريكس

ساره ستاير غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم نيو أورليانز بيليكانز زيون وليامسون يسجل في سلة بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 19 تشرين الأوّل/أكتوبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – قاد زيون وليامسون العائد من الاصابة فريقه نيو أورليانز بيليكانز للفوز على مضيفه بروكلين نتس 130-108 الأربعاء في مستهل مبارياته في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وسجل وليامسون الذي خاض أوّل مباراة له في الدوري المنتظم منذ أكثر من 17 شهراً، 25 نقطة ليؤكد جهوزيته التامة للعودة إلى قمة مستواه بعد شفائه من إصابة في قدمه اليمنى أبعدته عن الملاعب لموسم بكامله.

وبرز براندون إنغرام كأفضل مسجل للفريق الفائز مع 28 نقطة، فيما أضاف كريستيان جيمس ماكولوم 21.

أثنى ويلي غرين مدرب بيليكانز على وليامسون الذي وقع في سن الـ 22 عاماً ضحية اصابات متكررة، قائلاً "إنه متحمس للغاية".

من ناحيته وصف وليامسون ما حصل بـ "الجنون"، مضيفاً "ببساطة كنت أمارس اللعبة التي أحبها، والتي لم أتمكن من لعبها لفترة طويلة. كنت احتاج إلى نفس منعش".

وتابع "هناك مجال كبير للتطور" و"ما زلت أتعلم من زملائي في الفريق ... أنا متحمس للمضي قدماً".

وساعد وليامسون فريقه للتقدم 18-4 خلال الربع الثالث متفوقاً بسهولة على الاسترالي بن سيمونز الذي عانى بدوره مع الاصابات.

وخاض سيمونز مباراته الاولى مع نتس الذي كان تعاقد معه قادماً من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز العام الماضي، في حين اضطر للغياب عن الملاعب بسبب اصابة في ظهره دفعته لاجراء جراحة في أيار/مايو.

وفي حين اكتفى سيمونز بـ 4 نقاط في 23 دقيقة، سجل كايري إيرفينغ 15 ومرر 5 كرات حاسمة.

وحافظ نجم نتس كيفن دورانت الذي كان طالب بالرحيل عن بروكلين في حزيران/يونيو قبل أن يوافق على البقاء، على آمال فريقه بتسجيله 21 نقطة من اجمالي 32 في الشوط الأوّل.

غير أن بيليكانز سجل 40 نقطة مقابل 28 لمضيفه في الربع الثالث ليحكم سيطرته على المباراة حتى النهاية.

وقلب فينيكس صنز تأخره بفارق 22 نقطة في الربع الثالث إلى فوز على دالاس مافريكس بفارق نقطتين 107-105، فيما فاز ممفيس غريزليز على نيويورك نيكس 115- 112 بعد التمديد.

ولم تحل النقاط الـ 35 للسلوفيني لوكا دونتشيتش كأبرز الهدافين في الحؤول دون خسارة فريقه مافريكس الذي أقصى صنز من الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في الموسم الماضي.

وعاد صنز إلى أجواء اللقاء مقلصاً الفارق إلى نقطة يتيمة قبل 1:25 دقيقة من نهاية الربع الثالث، قبل أن يتقدم بفضل سلة كاميرون باين مع نهاية الربع الرابع، ورغم ادراك دونتشيتش للتعادل 105-105 قبل 32.8 ثانية من النهاية، حسم صنز الفوز لصالحه بفضل داميون لي (11 نقطة) في الثواني القاتلة.

وبرز ديفن بوكر في صفوف الفائز مع 28 نقطة، متقدماً 5 لاعبين تخطوا حاجز العشر نقاط في المباراة.

وفي أبرز المباريات، فاز أتلانتا هوكس على هيوستن روكتس 117-107، وشيكاغو بولز على ميامي هيت 116-108، وتورونتو رابتورز على كليفلاند كافالييرز 108-105، فيما خسر سان انتونيو سبيرز أمام تشارلوت هورنتس 102-129 وإنديانا بايسرز أمام واشنطن ويزاردز 107-114.

© 2022 AFP