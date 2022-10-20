منظمة العفو الدولية تنتقد ظروفا "قاسية وغير انسانية " في سجن جديد بمصر

بيروت (أ ف ب) – قالت منظمة العفو الدولية في بيان الخميس إن سجنا جديدا دشن في مصر عقب اطلاق استراتيجية جديدة لحقوق الانسان العام الماضي يواصل فرض الظروف "القاسية وغير الانسانية" المسجلة في بقية السجون في مصر.

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وعلى الرغم من "الضجة" الاعلامية التي أحاطت بافتتاح مجمع سجون "بدر" العام الماضي، اعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن "السجناء يواجهون نفس الانتهاكات التي كانت سائدة في المؤسسات (العقابية) القديمة" مثل مجمع سجون طرة الشهير.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن الانتهاكات التي سجلتها، استنادا الى أهالي السجناء والمحامين، تتضمن عدم قدرة المحتجزين على الحصول على الغذاء او الملابس الكافية أو الكتب أو الرعاية الطبية.

وبحسب المنظمة، حدثت حالة وفاة واحدة على الأقل في مجمع سجون بدر منذ بدأ نقل السجناء اليه في منتصف العام الحالي.

وافتتح سجن بدر على بعد 70 كيلومتر شرق القاهرة، في تشرين الأول/اكتوبر 2021.

ونقل الكثير من السجناء السياسيين الى سجن بدر أخيرا وكذلك الى سجن وادي النظرون (100 كيلومتر تقريبا شمال العاصمة المصرية) حيث يواصل أحد أبرز السجناء السياسيين، علاء عبد الفتاح، اضرابا عن الطعام بدأه قبل 200 يوم.

وتؤكد السلطات أن الاستراتيجية التي أعلنتها والسجون الجديدة تعد خطوة كبيرة نحو احترام الحقوق الانسانية.

في المقابل ترى الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية أن هذه محاولة من السلطات المصرية لتحسين صورة حقوق الانسان في البلاد التي تضم 60 الف سجين سياسي، قبل انعقاد قمة المناخ كوب27 التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ المصري الشهر المقبل.

واعتبرت كالامار أن "الآلة الدعائية المصرية تعمل على كل المستويات قبل كوب27 لاخفاء الحقيقة المريعة في السجون المصرية حيث يواجه السجناء المحبوسين لأسباب سياسية ظروفا مروعة تشكل انتهاكا للحظر التام للتعذيب وكل أنواع اساءة المعاملة الأخرى".

وتابعت "لكن مهما كان حجم الدعاية فإنها لا تستطيع أن تخفي السجل المتدني للبلاد في الالتزام بحقوق الانسان الذي يتطلب اصلاحا حقيقيا من الحكومة".

© 2022 AFP