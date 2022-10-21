بطولة إنكلترا: هاو يدافع عن معسكر نيوكاسل في السعودية

نايجل روديس ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – دافع إيدي هاو مدرب نيوكاسل الجمعة عن قرار النادي الانكليزي بالعودة إلى السعودية للمشاركة في معسكر تدريبي في الطقس الدافئ، مؤكدًا على أنه "قرار متعلق بكرة القدم" فقط.

إعلان اقرأ المزيد

واشترى كونسورتيوم مدعوم من السعودية النادي في تشرين الاول/أكتوبر من العام الماضي، علمًا أن صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على 80 في المئة منه.

ومنحت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز الضوء الأخضر للاستحواذ على النادي بعد أن تلقت تأكيدات ملزمة قانونيًا بأن الدولة السعودية لن تتدخل في عمل النادي.

لكن منظمات حقوق الإنسان أعربت عن مخاوفها بشأن هذا الاستحواذ معتبرة أن الصفقة تمثل عملية "تلميع رياضي" لسجل حقوق الإنسان في المملكة الخليجية.

سيحل "ماغبايز" في العاصمة الرياض بين الرابع والعاشر من كانون الاول/ديسمبر بعد رحلة مشابهة الى جدة في مطلع 2022.

وردًا على سؤال حول الانتقادات التي قد تثيرها الرحلة، قال هاو "لقد اتخذنا قرارًا متعلقًا بكرة القدم. لقد نظرنا إلى استراحة كأس العالم وما هو أفضل شيء بالنسبة للفريق".

وتابع "أفضل شيء بالنسبة للفريق، على ما أعتقد، هو أخذه بعيدًا عن الضوضاء كما نفعل في فترة ما قبل الموسم، وهي فرصة لتدريب المجموعة وتعزيز روح الفريق في ظل طقس جيد، هذا ما فعلناه...قرارنا مبني فقط على أسس متعلقة بكرة القدم".

سيلعب نيوكاسل مباراة ودية أمام الهلال بطل السعودية في الثامن من كانون الاول/ديسمبر.

يحتل الفريق المتألق هذا الموسم المركز السادس ويحل على توتنهام الثالث في لندن الاحد ضمن منافسات الدوري.

© 2022 AFP