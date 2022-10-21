دوري أبطال أوروبا: اتهام مشجع لمرسيليا بمحاولة القتل لإطلاقه مقذوفة

نيكولا توكا ا ف ب

شابت مباراة مرسيليا وضيفه أينتراخت فرانكفورت في دوري الابطال في 13 ايلول/سبتمبر 2022 حوادث شغب اعتُقل على إثرها 17 شخصًا.

مرسيليا (أ ف ب) – وُجهت تهمة بمحاولة القتل لمشجع لنادي مرسيليا الفرنسي الجمعة لإطلاقه مقذوفة أصابت مشجعًا ألمانيًا بجروح خطيرة خلال مباراة فريقه ضد أينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشهر الماضي.

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وقال المدعي العام إن الرجل البالغ من العمر 26 عامًا اعترف بأنه "صاحب المقذوفة التي وُجهت نحو موقف السيارات الخاص بالجماهير الزائرة" خلال المباراة في المدينة الساحلية بجنوب فرنسا في 13 أيلول/سبتمبر الفائت.

أفرج القاضي عن المتهم الجمعة وهو قرار استأنفه الادعاء الفرنسي.

وأصيب الضحية، وهو رجل يبلغ من العمر 65 عامًا، في عنقه واحتاج إلى العلاج في المستشفى ومن المتوقع أن يأخذ أربعة أشهر إجازة من العمل. بينما أصيب صديقه (64 عامًا) بحروق في يده وهو يحاول إبعاد المقذوفة.

شابت المباراة التي خسرها مرسيليا صفر-1 حوادث شغب اعتُقل على إثرها 17 شخصًا.

تم إطلاق قنابل دخانية من موقف السيارات الخاص بالزوار حيث تجمع أكثر من 3000 مشجع ألماني، كما أطلق مشجعو مرسيليا المقذوفات والألعاب النارية.

وحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام في مرسيليا، أصيب المشجع الألماني بمقذوفة أطلقت من "أسفل المدرج الشمالي" لملعب فيلودروم.

وخلال المباراة، قام المشجعون الألمان بالتحية النازية في مدرجات الفريق الزائر.

وعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) مرسيليا بمباراة خلف أبواب موصدة في دوري الأبطال ضد سبورتينغ لشبونة البرتغالي (فاز الفريق الفرنسي 4-1).

يلتقي فرانكفورت ومرسيليا في ألمانيا ضمن الجولة الخامسة الاربعاء المقبل.

© 2022 AFP