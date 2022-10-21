مونديال 2022: المغربي لوزا الغائب عن النهائيات "طار أحد أكبر أحلامي"

باريس (أ ف ب) – تحسّر لاعب وسط منتخب المغرب عمران لوزا لغيابه عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة الشهر المقبل في قطر، بعد تعرضه لإصابة قوية في كاحله الأيسر خلال مشاركته مع فريقه واتفورد الإنكليزي في دوري المستوى الثاني.

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ويعاني لوزا (23 عاماً و10 مباريات دولية) من "كسر" في كاحله، بحسب ما أعلن الجمعة مدرب المنتخب وليد الركراكي لاذاعة "راديو مارس".

وأكّد المغربي-الفرنسي لوزا خطورة إصابته عندما كتب في حسابه على تويتر معلقاً على صورته منقولاً على حمّالة "صور يصعب تحمّلها، أخبار يصعب تقبّلها، طار أحد أكبر أحلامي.. ليس لدي خيار سوى النهوض والقتال من أجل عائلتي وكل من يؤمن بي. سأعود أقوى من أي وقت مضى".

وكان لوزا الذي لعب مع نانت الفرنسي حتى 2021، من العناصر الهامة في تشكيلة "أسود الاطلس" تحت إشراف المدرب المقال البوسني وحيد خليلودجيتش، قبل أن يغيب عن المعسكر الأخير في إسبانيا.

ومع عودته من جراحة في ركبته غيبته 3 أشهر عن الملاعب، تألق بتسجيله هدفين وتمريرة حاسمة، ليعود إلى حسابات المدرب الجديد الركراكي. لكن إصابته الأخيرة التي ستبعده عدة أشهر عن الملاعب، قضت على آماله بالمشاركة في المونديال القطري.

ويعاني منتخب المغرب من لعنة الإصابات، فقد خسر آدم ماسينا ظهير أيسر أودينيزي الإيطالي (جراحة في الرباط الصليبي) مطلع أيلول/سبتمبر الماضي وطارق تيسودالي مهاجم خنت البلجيكي للسبب عينه مطلع آب/أغسطس الماضي. وعاد أخيراً نايف أكرد مدافع وست هام الإنكليزي الذي يخضع لبرنامج تأهيلي بعد خضوعه لجراحة في كاحله في أواخر تموز/يوليو.

ووقع المغرب في مجموعة تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا في كأس العالم، حيث يأمل في بلوغ الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعد 1986.

© 2022 AFP