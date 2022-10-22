الحزب الشيوعي الصيني يدرج "الموقع المحوري" لشي جينبينغ في ميثاقه

الرئيس الصيني شي جينبينغ في جلسة اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي في بكين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2022

بكين (أ ف ب) – أدرج الحزب الشيوعي الصيني السبت "الموقع المحوري" لشي جينبينغ في ميثاقه، في ختام المؤتمر الذي يعقده كل خمس سنوات وعشية منحه بشكل رسمي ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب.

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وجاء في قرار تم تبنّيه بإجماع المندوبين قبيل اختتام المؤتمر في بكين، وتضمن تعديلات لميثاق الحزب، أن على أعضاء الحزب البالغ عددهم حوالى 97 مليونا أن "يدعموا الدور المحوري للرفيق شي جينبينغ داخل اللجنة المركزية للحزب والحزب بمجمله".

وبذلك بات من المؤكد أن شي سيفوز الأحد بولاية ثالثة على رأس الحزب وبالتالي على رأس البلد، بعد انعقاد أول اجتماع للجنة المركزية الجديدة.

كما قرر الحزب الشيوعي أن يدرج لأول مرة إشارة في ميثاقه تؤكد "معارضة" بكين لاستقلال تايوان.

وجاء في القرار أن مؤتمر الحزب الشيوعي "يوافق على إدراج بيانات في ميثاقه حول (...) المعارضة الحازمة للانفصاليين الذين يسعون للحصول على +استقلال تايوان+ وردعهم".

© 2022 AFP