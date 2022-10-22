بطولة ألمانيا: بايرن يقلص الفارق مع المتصدر إلى نقطة ودورتموند يفوز بخماسية

دانييل رولاند ا ف ب

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بالفوز على هوفنهايم في الدوري الألماني لكرة القدم على ملعب بريزيرو أرينا في 22 تشرين الأوّل/أكتوبر 2022

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – قلّص بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم العشرة الماضية الفارق مع المتصدر أونيون برلين إلى نقطة بفوزه على مضيفه هوفنهايم 2-صفر السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة التي شهدت عودة بوروسيا دورتموند إلى الانتصارات باكتساحه ضيفه شتوتغارت 5-صفر.

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ورفع بايرن رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني منتظراً خدمة جليلة من بوخوم الذي يستقبل أونيون برلين المتصدر الأحد، فيما تقدم دورتموند للمركز الرابع مع 19 نقطة متأخراً بفارق نقطتين عن فرايبورغ الثالث الفائز على فيردر بريمن المنقوص 2-صفر.

وهو الفوز الثاني توالياً لبايرن في "بوندسليغا" والرابع توالياً في مختلف المسابقات منذ تعادله أمام دورتموند 2-2 في المرحلة التاسعة من الدوري.

كما استعد العملاق البافاري بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي المنتظر أمام مضيفه برشلونة الاسباني الاربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً أن بايرن ضمن تأهله إلى ثمن النهائي بتصدره مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة (12 نقطة).

وخاض بايرن اللقاء متسلحاً بعدم خسارته سوى مرى واحدة في مختلف المسابقات، كانت في الـ "بوندسليغا" في 17 أيلول/سبتمبر في أوغسبورغ صفر-1 (المرحلة 7).

وقرر يوليان ناغلمسان مدرب بايرن العائد إلى معقل بداياته التدريبية، الزج بالفرنسي كينغسلي كومان إلى التشيكلة الأساسية ووضع السنغالي ساديو مانيه على مقاعد البدلاء.

هيمن النادي البافاري على الشوط الأول، ومن أول ركلة ركنية افتتح التسجيل عبر جمال موسيالا مستفيداً من تحويل الكرة برأس ليون غوريتسكا، فسيطر عليها بصدره وسددها بقدمه اليمنى في شباك الحارس أوليفر بومان (17)، قبل أن يضاعف النتيجة بفضل مهاجمه الكاميروني إريك تشوبو-موتنيغ اثر عرضية من سيرج غنابري (37)، في ثاني أهدافه في الدوري هذا الموسم والثالث له في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات.

في الدقيقة 61 من الشوط الثاني، استهل ناغلمسان تبديلاته بإخراجه كومان وإدخال مانيه بدلاً منه الذي لم يتمكن من هز الشباك برغم عدة محاولات.

وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، أكرم بوروسيا دورتموند وفادة ضيفه شتوتغارت بفوزه عليه بخماسية نظيفة.

وحسم دورتموند اللقاء لصالحه في الشوط الأوّل بتسجيله ثلاثة أهداف عبر الانكليزي جود بيلينغهام (2) ونيكلاس سولي (13) والأميركي جيوفاني رينا (44)، قبل أن يضيف بيلينغهام الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه في الشوط الثاني (53)، ليختتم ابن الـ 17 عاماً يوسوفا موكوكو المهرجان التهديفي بتسجيله الخامس (72).

وعاد دورتموند الذي ما زال يفتقد لجهود ماركو رويس المصاب إلى سكة الانتصارات التي غاب عنها في المباريات الثلاث الماضية، إذ تعادل مع بايرن 2-2 وخسر أمام كولن 2-3 وأونيون برلين صفر-2، علماً أن النادي "الأصفر والأسود" حقق سلسلة من 3 مباريات من دون فوز في الدوري للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2021.

وينتظر دورتموند مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي الانكليزي في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ضمن سعيه لتأمين بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بمواجهة ضيفه متصدر المجموعة السابعة.

© 2022 AFP