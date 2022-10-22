بطولة إيطاليا: ميلان يقسو على رئيسه السابق ويتساوى مع نابولي المتصدر

ميغيل ميدينا ا ف ب

مهاجم ميلان البرتغالي رافايل لياو يسدد ويسجل الهدف الرابع لفريقه في مرمى مونتسا في الدوري الإيطالي لكرة القدم على ملعب سان سيرو في ميلانو في 22 تشرين الثاني/أكتوبر 2022

ميلانو (أ ف ب) – قسا ميلان على رئيسه السابق باكتساحه فريقه الحالي ضيفه مونتسا 4-1 السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وتقاسم ميلان الأهداف الأربعة في شوطي المباراة، فسجل الإسباني براهيم دياس هدفين في الشوط الأوّل (16 و41) قبل أن يصاب ويخرج، وأضاف آخرين في الثاني بفضل البلجيكي ديفوك أوريغي (65) والبديل البرتغالي رافايل لياو (84). فيما سجل فيليبو رانوكيا هدف مونتسا (70).

وتقدم ميلان، حامل اللقب للمركز الثاني برصيد 26 نقطة متساوياً مع نابولي المتصدر والذي بإمكانه أن يعيد فارق النقاط الثلاث عندما يحلّ ضيفاً على روما الأحد في قمة هذه المرحلة، فيما بإمكان "روسونيري" أن يخسر مركزه في حال فاز أتالانتا الرابع (24) على ضيفه لاتسيو الأحد أيضاً.

وتركزت الأنظار على مباراة مونتسا الذي يرأسه رئيس الحكومة السابق سيلفيو برلوسكوني منذ عام 2018 وضيفه ميلان الذي رأسه الملياردير السابق لثلاثة عقود زاخرة بالألقاب (1986-2017) مع 5 كؤوس في دوري أبطال أوروبا.

واعتبرت المواجهة بين فريقين يعرفان بعضهما البعض حق المعرفة، إذ تواجها سابقاً في الدرجة الثانية، فكانت الغلبة لـ "روسونيري" في اللقاءات الاربعة في موسمي 1980-1981 مع المدرب ماسيمو جاكوميني وموسم 1982-1983 تحت اشراف إيلاريو كاستاغنر.

وهو الفوز الرابع توالياً لميلان في الدوري قبل ثلاثة أيام من استحقاقه الاوروبي الحاسم أمام دينامو زغرب الكرواتي في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، توقف زخم مونتسا الصاعد حديثاً إلى النخبة بتعرضه لهزيمته الأولى بعد ثلاثة انتصارات، منها فوز تاريخي على يوفنتوس 1-صفر، في المباريات الأربع الماضية، ما أبعده عن منطقة الهبوط ليحتل المركز الرابع عشر مع 10 نقاط.

على ملعب سان سيرو، افتتح ميلان التسجيل بعد تمريرة حاسمة من حارسه الروماني سيبريان تاتاروسانو الذي يلعب بدلاً من الفرنسي مايك مانيان المصاب، ومجهود فردي من صانع ألعابه دياس الذي روّض الكرة وتوغل من منتصف الملعب ودخل منطقة الجزاء وسدد أرضية في الشباك (16).

وضاعف دياس النتيجة من تسديدة بينية بقدمه اليمنى بعدما تخلص من مراقبه المدافع المخضرم لوكا كالديرولا ( 31عاماً) هزت شباك الحارس ميكيلي دي غريغوريو (41)، في رابع أهدافه في 9 مباريات في الدوري هذا الموسم.

كما بات دياس ثالث اسباني يسجل ثنائية في الـ "سيري أ" بقميص ميلان بعد سوسو (مرتان) وخافي مورينو.

غير أن الحظ أدار ظهره للهداف الإسباني الذي اضطر لمغادرة الملعب بعد تعرضه لاصابة في الدقيقة 53 ليحل بدلاً منه البلجيكي شارل دي كيتيلار.

وتابع ميلان على المنوال ذاته، فأضاف الثالث مع بداية الشوط الثاني بتسديدة من مشارف المنطقة لأوريغي، ليدّون الاخير اسمه في سجل الهدافين للمرة الاولى هذا الموسم بعدما كان مرر كرة الهدف الثاني، قبل أن يقلّص رانوكيا النتيجة إلى 1-3 لمونتسا من ركلة حرة مباشرة رائعة من 25 متراً اصطدمت بالقائم الأيمن وخدعت الحارس (70).

وقضى لياو على آمال مونتسا بالعودة بتسجيله الرابع لفريقه والخامس له في 10 مباريات في الـ "سيري أ" هذا الموسم ليصبح أفضل هداف لميلان أمام الفرنسي أولفييه جيرو.

وفاز ساليرنيتانا على صيفه سبيتسيا 1-صفر.

ويلعب لاحقاً فيورنتينا أمام ضيفه إنتر.

© 2022 AFP