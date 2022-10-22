دوري "أن بي ايه": "تريبل دابل" يوكيتش يمنح ناغتس الفوز في أرض ووريرز

إزرا شو غيتي/غيتي عبر ا ف ب

قاد أفضل لاعب في الدوري يوكيتش فريقه ناغتس إلى الفوز على ووريرز الجمعة

ميامي (أ ف ب) – حقق العملاق الصربي نيكولا يوكيتش "تريبل دابل" وقاد دنفر ناغتس إلى التغلب على حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز 128-123 في عقر داره، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه".

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وسجل يوكيتش 26 نقطة و12 متابعة و10 تمريرات حاسمة (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية).

معوّضاً خسارته منتصف الأسبوع ضد يوتا جاز، قاد يوكيتش، أفضل لاعب في الموسم العادي آخر سنتين، فريقه دنفر لتحقيق فوز مستحق على ملعب تشايس سنتر في سان فرانسيسكو.

وأنهى سبعة لاعبين من دنفر المباراة بعشر نقاط أو أكثر.

في المقابل، كان ستيفن كوري أفضل مسجل للخاسر مع 34 نقطة، بيد أن ووريرز اخفق في تحقيق عودة استعراضية في الشوط الثاني، بعد تخلفه بفارق 18 نقطة عند الاستراحة.

وسجل دنفر 70نقطة في الشوط الأول، بينها 40 في الربع الأول (40-34)، لكن غولدن ستايت نجح بتقليص الفارق إلى نقطة 123-124 قبل 14 ثانية من نهاية الوقت، بعد سرقة كرة وسلة قريبة من جوردان بول.

لكن تمريرة طويلة جميلة من يوكيتش وصلت إلى بروس براون الذي سجّل من كرة ساحقة، ما منح الضيوف أفضلية التقدّم بفارق ثلاث نقاط في اللحظات الحاسمة.

قال مدرب غولدن ستايت ستيف كير "توقعنا أن يلعبوا بهذه الشراسة. لعبواً بقوّة أكبر منا. من الصعب أن تلعب بهذه الطريقة المفتوحة أمام فريق جيّد. كان التغلّب عليهم أمراً صعباً".

© 2022 AFP