مقتل فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة (وزارة فلسطينية)

مسعفون اسرائيليون ينقلون فلسطينيا اصيب بنيران القوات الاسرائيلية بعد الاشتباه بتنفيذه هجوما طعنا في القدس الشرقية في 22 تشرين الاول/اكتوبر 2022

القدس (أ ف ب) – قتل فلسطيني السبت في شمال الضفة الغربية المحتلة بنيران جنود اسرائيليين، وفق ما افادت وزارة الصحة الفلسطينية.

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وقالت الوزارة إن الضحية اسمه رابي عرفة رابي (32 عاما) لافتة الى أنه "أصيب برصاصة في الرأس ونقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، ووصفت حالته بالحرجة جداً، واستشهد في وقت لاحق متأثرا بجروحه".

ويأتي ذلك في أجواء من التوتر الحاد بين الفلسطينيين وقوات الأمن الاسرائيلية، وخصوصا في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.

وفي وقت سابق السبت، افادت الشرطة الاسرائيلية أن اسرائيليا أصيب بجروح بالغة بعدما تعرض لهجوم طعنا في القدس الشرقية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجريح يهودي متدين في العشرينات من عمره.

وتابعت الشرطة أن المشتبه به لاذ بالفرار بعد الهجوم، ولكن تم "تحييده" لاحقا، أي أن عناصر الشرطة اطلقوا عليه النار، في حي الشيخ جراح الفلسطيني.

ولم تدل بمعلومات إضافية عن هوية المهاجم ولا عن حالته.

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين وهما معقلان للفصائل الفلسطينية المسلحة حيث كثّفت قوات الدولة العبرية مداهماتها في أعقاب هجمات دامية ضد أهداف إسرائيلية في آذار/مارس ونيسان/ابريل.

هذه المداهمات التي غالبا ما تتخللها اشتباكات مع السكان الفلسطينيين، خلفت أكثر من مئة قتيل في الجانب الفلسطيني في أكبر حصيلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من سبع سنوات، وفق الأمم المتحدة.

© 2022 AFP