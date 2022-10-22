وفاة الدولي الياباني السابق كودو عن 32 عاماً

كازوهيرو نوجي ا ف ب/ارشيف

الياباني الدولي السابق ماساتو كودو قبل مواجهة نيوزيلندا في 5 آذار/مارس 2014 في طوكيو

طوكيو (أ ف ب) – توفي المهاجم الدولي الياباني السابق ماساتو كودو الذي أحرز لقب الدوري المحلي واحترف في الولايات المتحدة وأستراليا، الجمعة بعمر الثانية والثلاثين نتيجة المرض بحسب ما أعلن ناديه.

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وكتب فريق تيجيفاجارو ميازاكي من الدرجة الثالثة حيث كان يلعب كودو ان الأخير كان "لاعباً يؤدّي بشكل جيد" و"دائماً لطيفاً مع زملائه، ناديه والجماهير".

وأوضح النادي ان كودو توفي نتيجة المرض بعد خضوعه لجراحة في الدماغ.

وخاض كودو أربع مباريات مع منتخب اليابان عام 2013 سجل خلالها هدفين، واحرز لقب الدوري عام 2011 مع كاشيوا ريسول.

لعب لفترة وجيزة في الدوري الأميركي مع فانكوفر وايتكابس والأسترالي مع بريزبين رور.

قال وارن مون مدرب بريزبين "كان شخصية رائعة ويصل كل يوم إلى التمارين مبتسماً. سنفتقده كثيراً وقلوبنا مع زوجته وطفلته الصغيرة في هذه اللحظة الصعبة".

© 2022 AFP