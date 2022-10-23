جائزة الولايات المتحدة الكبرى: ساينس ينطلق من المركز الأول ويوم حزين لريد بول

جيم واتسون ا ف ب

سينطلق ساينس من المركز الأول في أوستن

أوستن (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – منح الاسباني كارلوس ساينس فريقه فيراري اوّل انطلاقة من المركز الأول على حلبة أوستن، بعد تصدره السبت التجارب الرسمية لجائزة الولايات المتحدة الكبرى، الجولة الـ 19 من بطولة العالم للفورمولا واحد التي خيّم عليها رحيل مؤسس فريق ريد بول النمسوي ديتريش ماتيشيتس.

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وسجّل ساينس 1:34.356 دقيقة متقدما بفارق بسيط عن زميله في فيراري شارل لوكلير، لكن سائق موناكو لن ينطلق بجانبه على الخط الأول، بعد تعرضه لعقوبة ارجاع عشرة مراكز بسبب استخدامه لقطع جديدة في وحدة طاقة.

واستفاد الهولندي ماكس فيرستابن المتوّج أخيراً بلقبه العالمي الثاني، بعد حلوله ثالثاً في التجارب لينطلق وراء ساينس الذي حقق ثالث أسرع انطلاقة في مسيرته.

قال ساينس "كان الامر ممتعاً جداً ومخادعاً أيضاً بعد أن هبّت الرياح. نجحت بلفة جيدة دون أخطاء. لكن ريد بول يبقى مرشحاً لانهم اصحاب الايقاع الافضل خلال السباق".

وسينطلق البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)، بطل العالم سبع مرات، من المركز الثالث. ويبحث البريطاني المخضرم عن فوز شرفي اوّل في 2022، علماً انه توّج أربع مرات على الحلبة الاميركية بين 2014 و2017.

أما المكسيكي سيرخيو بيريس، السائق الثاني في ريد بول، فقد حلّ رابعاً لينطلق من المركز التاسع بعد عقوبة ارجاع تعرض لها بسبب تعديلات في محركه.

وفيما كان ريد بول يستعد لتتويج محتمل في بطولة الصانعين للمرة الخامسة، بعد حسم فيرستابن لقب السائقين قبل اسبوعين في اليابان، مُني الفريق بضربة معنوية، مع الاعلان عن وفاة مؤسس شركة ريد بول لمشروبات الطاقة ماتيشيتس عن 78 عاماً بعد صراع مع المرض.

مؤسس ريد بول ديتريتش ماتيشيتس في سبيلبرغ (النمسا) في 30 حزيران/يونيو 2018 اندري ايساكوفيتش ا ف ب/ارشيف

قال فيرستابن "هذا خبر صعب للجميع، لريد بول والرياضة وبالنسبة لي على وجه الخصوص".

تابع "خسرنا الانطلاق من المركز الأول بفارق بسيط، لكن سنحاول تحقيق الفوز لأجله".

ويسعى "ماد ماكس" لمعادلة الرقم القياسي لأكثر عدد من الانتصارات في عام واحد بحوزة الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر (13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004) ومواطن الأخير بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتل (13 من أصل 19 مع ريد بول عام 2013).

- توقيت الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:34.356

2. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:34.421

3. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:34.448

4. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:34.645

5. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:34.947

6. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:34.988

7. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:35.598

8. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:35.690

9. فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:35.876

10. فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:36.319

© 2022 AFP