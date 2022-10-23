جائزة الولايات المتحدة: فيرستابن يعادل رقم شوماخر وفيتل ويهدي ريد بول لقب الصانعين

جيم واتسون ا ف ب

الهولندي ماكس فيرستابن خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد. أوستن، تكساس، في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2022

اوستن (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – واصل الهولندي ماكس فيرستابن، المتوج بطلاً للعالم للمرة الثانية توالياً، أداءه الرائع وعادل الرقم القياسي لعدد الانتصارات في موسم واحد، ليهدي في طريقه فريقه ريد بول لقبه الأول عند الصانعين منذ 2013 بعد فوزه الأحد بجائزة الولايات المتحدة الكبرى، الجولة 19 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

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وتمكن الهولندي الذي حسم اللقب العالمي في الجولة الماضية في اليابان، من تحقيق فوزه الثالث عشر في الموسم، ما سمح له بمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الألمانيين ميكايل شوماخر (13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004) وسيباستيان فيتل (13 من أصل 19 مع ريد بول بالذات عام 2013).

وسيكون فيرستابن أمام ثلاث فرص للانفراد بالرقم القياسي في ظل بقاء ثلاثة سباقات على نهاية الموسم، أولها نهاية الأسبوع المقبل في المكسيك.

وأنهى فيرستابن السباق أمام سائقي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وفيراري شارل لوكلير من موناكو الذي كان صاحب المركز الثاني عشر عند الانطلاق، وزميله المكسيكي سيرخيو بيريس وسائق مرسيدس الآخر البريطاني جورج راسل توالياً.

ويأتي الفوز الثالث عشر لفيرستابن والتتويج الخامس لريد بول بلقب الصانعين بعد أعوام 2010 و2011 و2012 و2013 حين أحرز الفريق لقب السائقين خلال تلك الأعوام مع سائق أستون مارتن الحالي فيتل، كأفضل هدية وداع لمؤسس شركة ريد بول لمشروبات الطاقة ماتيشيتس الذي فارق الحياة السبت عن 78 عاماً بعد صراع مع المرض.

واستحق فيرستابن هذا الانتصار، بهيمنته على السباق منذ اللفة الأولى بعد تجاوزه سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس الذي كان أول المنطلقين، لكن سباقه انتهى قبل الوصول الى اللفة الثانية.

© 2022 AFP