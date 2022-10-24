اسرائيل ستوقع الخميس اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان (لبيد) 

- ا ف ب/ارشيف

صورة أرشيفة تعود لـ20 أيلول/سبتمبر 2022 تظهر سفينة تخزين وتفريغ إنتاج تابعة لشركة إينيرجيات في حقل الغاز البحري كاريش المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان، وشرعت إينيرجيان للطاقة ومقرها لندن الاحد 9 تشرين الأول/أكتوبر 2022 بإجراء اختبارات للأنابيب بين إسرائيل وحقل كاريش

القدس (أ ف ب) – اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لبيد الاثنين أن اسرائيل ستوقع الخميس اتفاقا تاريخيا لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

إعلان اقرأ المزيد

وقال لبيد في مستهل لقائه رئيس وزراء هولندا مارك روته في تل ابيب بحسب بيان لمكتبه "سنوقع يوم الخميس اتفاقا تاريخيا مع لبنان. وستصبح إسرائيل في المستقبل القريب موردًا رئيسيًا للغاز إلى أوروبا".

وتوصل البلدان اللذان لا يزالان في حالة حرب رسميا، بعد مفاوضات مكثفة برعاية أميركية، إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ومهد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد الطريق أمام موافقة الحكومة على اتفاق الترسيم بعدما رفضت طعون المعارضة.

ورأى مقدمو الطعون أنه لا يجوز إبرام صفقة كهذه والتنازل عن مساحات خلال فترة انتخابات.

ويتوجه الإسرائيليون في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية هي الخامسة خلال أقل من خمس سنوات.

واضاف لبيد خلال اجتماعه مع روته الذي تناول التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل وأوروبا "علينا أن نعمل معًا لإيجاد حلول متوسطة وطويلة المدى للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة".

وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءا من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، ستحصل الدولة العبرية على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.

© 2022 AFP