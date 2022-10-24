اختيار ريشي سوناك لخلافة ليز تراس على رأس الحكومة البريطانية

فاز وزير المالية السابق ريشي سوناك برئاسة حزب المحافظين البريطاني، خلفا لرئيسة الوزراء ليز تراس. وبهذا يكون سوناك قد اختير عمليا رئيسا جديدا للحكومة.

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أعلنت لجنة 1922 في حزب المحافظين البريطاني الاثنين أن ريشي سوناك سيكون زعيم الحزب الجديد، ليكون عمليا رئيس الوزراء القادم للبلاد.

وجاء هذا الاختيار بعدما فشلت منافسته بيني موردنت في تأمين الأصوات المئة اللازمة لدعم ترشيحها من قبل زملائها النواب.

وقال الناشط في حزب المحافظين غراهام برادي "بالتالي تم انتخاب ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين" فيما تعهدت موردنت بتقديم "الدعم الكامل" لوزير المالية السابق.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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