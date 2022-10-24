بطولة إنكلترا: إيمري يترك فياريال للإشراف على تدريب أستون فيلا

جوزيب لاغو اف ب

مدرب فياريال أوناي إيمري خلال المباراة ضد برشلونة في الدوري لاإسباني بملعب "سبوتيفاي كامب نو" في برشلونة في 20 تشرين لاأول/أكتوبر 2022.

باريس (أ ف ب) – عيِّن الإسباني أوناي إيمري، المتوج بأربعة القاب في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم، مدربا لفريق أستون فيلا الإنكليزي بعدما فسخ عقده مع فياريال حسب ما أعلن الناديان الإثنين.

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وقال النادي الإنكليزي: "يسر أستون فيلا أن يعلن عن تعيين أوناي إيمري مدربا جديدًا للنادي".

وأضاف "سيتسلم إيمري مهامه في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أن إكمال الإجراءات المتعلقة بتصريح عمله".

وفي بيان منفصل، قال النادي الإسباني إن "أوناي إيمري أبلغ فياريال بقراره المنفرد بإنهاء عقده".

وكان إيمري الذي أشرف على باريس سان جرمان الفرنسي في الفترة بين 2016 و2018 وأرسنال الإنكليزي من 2018 و2019، إلى فياريال خلال موسم 2020-2021.

وسيخلف إيمري لاعب الوسد الدولي الإنكليزي السابق ستيفن جيرارد الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة أمام فولهام (صفر-3) الخميس في المرحلة الثانية عشرة من الدوري.

ويعاني أستون فيلا الأمرين هذا الموسم ويحتل المركز الرابع عشر.

ويأتي رحيل إيمري بعد يوم من فوز فياريال السابع في الدوري الإسباني، على ألميريا (2-1) في المرحلة الحادية عشرة.

وقاد إيمري فياريال الى الفوز بلقب الدوري الأوروبي موسم 2020-2021 وهو الأول في تاريخ نادي "الغواصة الصفراء". وفي الموسم الماضي قاده إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا قبل أن يخرج على يد ليفربول الإنكليزي.

وسيكون أستون فيلا الفريق التاسع الذي يشرف على تدريبه إيمري البالغ من العمر 50 عاما، بعد باريس سان جرمان الذي فاز معه بلقب الدوري الفرنسي في عام 2018 وكأس فرنسا (2017 و2018) وكأس الرابطة الفرنسية (2017 و2018)، ولوركا ديبورتيفا وألميريا وفالنسيا واشبيلية وسبارتاك موسكو الروسي وأرسنال.

وقاد إيمري اشبيلية الى لقب الدوري الاوروبي ثلاثة مواسم متتالية (2013-2014 و2014-2015 و2015-2016)، وأرسنال إلى نهائي المسابقة ذاتها موسم 2018-2019 عندما خسر أمام مواطنه تشلسي 1-4.

© 2022 AFP