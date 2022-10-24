بطولة العالم للراليات الصحراوية: القطري العطية يحرز لقب النسخة الأولى

فرانك فيف ا ف ب

نيقوسيا (أ ف ب) – أحرز السائق القطري ناصر صالح العطية بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة رالي-رايد "دبليو 2 آرسي" في نسختها الاولى المستحدثة هذا العام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

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وجاء تتويج "العنابي" باللقب العالمي بحلوله وصيفاً للفرنسي سيباستيان لوب، الفائز بلقب رالي الأندلس الاسباني، الجولة الرابعة الأخيرة من المنافسات الأحد.

وتأخر العطية مع ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن "تويوتا جي آر دي كيه آر هايلوكس" بفارق 6 ثوانٍ فقط عن بطل العالم للراليات 9 مرات وملاحه البلجيكي فابيان لوركين خلف مقود بي آر إكس هانتر (8:40.35 ساعات).

وفي ظل ظروف مناخية صعبة واكبت انطلاقة الرالي، اضطر المنظمون لالغاء المرحلة الثانية في ملقة الجمعة، ومنح نصف النقاط ما حال دون لحاق لوب بالقطري متصدر الترتيب العام للبطولة.

قال العطية، بطل رالي داكار 4 مرات، لوكالة فرانس برس بعد تتويجه "هي بطولة مهمة لأن جميع الفرق المصنعية أبدت اهتمامها بالمشاركة، وفي حال لاحظ الجميع شارك العديد من الفرق لاحراز اللقب ونحن اليوم نتكلم عن مسمى يتسجل باسم السائق والفريق والشركة المصنعة ضمن بطولة العالم".

وأضاف "الحفل الختامي لتتويج الأبطال سيكون في إيطاليا وسيتواجد الفريق المصنعي من ضمن الفائزين ببطولات العالم المقامة تحت لواء الاتحاد الدولي للسيارات +فيا+ إن كان في الفورمولا واحد أو بطولة العالم للتحمل (دبليو إي سي) أو الراليات...".

وعن فوزه باللقب بعد منافسة شرسة مع لوب اثر تصدره الترتيب بفارق 20 نقطة (169 مقابل 149)، قال "لم يكن الأمر سهلاً، فلوب سائق لا يُستهان به ومن الدرجة الاولى ويملك خبرة وهذه الطرقات معتاد عليها ويملك الأفضلية".

وختم قائلاً "بفضل الخبرة التي نمتلكها وقوتنا تمكنا من أن نكون في الطليعة خلال المنافسات، والحمدلله تمكنا من احراز لقب النسخة الأولى من هذه البطولة العالمية والجميع سعداء على أمل أن تكون انطلاقة جديدة باذن الله".

ودوّن العطية اسمه كأول فائز في البطولة العالمية بعدما سبق له احراز اللقب خمس مرات تحت مسمى كأس العالم للراليات الصحراوية (كروس كاونتري)، كما أضاف لقبه الجديد، في سجل مزخر بالانتصارات، إلى فوزه مطلع العام برالي داكار وأخيراً بلقب بطولة الشرق الأوسط للمرة الـ 18 في مسيرته.

استهل العطية المنافسات هذا الموسم بفوزه برالي داكار المنضم حديثاً إلى البطولة العالمية، قبل أن يتعرض لمشكلة ميكانيكية في المرحلة الاولى من الجولة الثانية في رالي أبو ظبي الصحراوي منعته من الفوز ولكنها لم تحل دون احرازه أسرع الأوقات في المراحل الأربع التالية، ليضيف 20 نقطة إلى النقاط الست التي نالها جراء احتلاله للمركز الـ 11 في الترتيب النهائي.

وعوّض العطية خيبته في أبو ظبي باحتلاله للمركز الثالث في رالي المغرب الصحراوي، الجولة الثالثة، ليستعيد صدارة الترتيب من لوب المتراجع في الترتيب بسبب مشاكل ميكانيكية، وليكتفي الاخير بحصد 10 نقاط مقابل 33 للقطري.

وكان لوب تصدر الترتيب مع نهاية الجولتين الاوليين برصيد 112 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن العطية.

وحلّ السعودي يزيد الراجحي في المركز الثالث في الترتيب النهائي برصيد 77 نقطة.

وفي فئة الدراجات النارية، توج البريطاني سام سندرلاند (33 عاماً)، الفائز برالي داكار عامي 2017 و2022، بطلاً للنسخة الاولى.

وألغى منظمو البطولة رالي كازاخستان الذي كان من المقرر اقامته من 26 إلى 30 نيسان/أبريل، بسبب غزو روسيا لجارتها أوكرانيا.

© 2022 AFP