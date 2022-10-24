دورة بازل: ألكاراس بصعوبة الى الدور الثاني

الاسباني كارلوس ألكاراس خلال مباراته ضد البريطاني جاك درابر في الدور الاول لدورة بازل السويسرية في كرة المضرب في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

بازل (سويسرا) (أ ف ب) – عانى الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا الأمرين لبلوغ الدور الثاني لدورة بازل السويسرية الدولية في كرة المضرب عندما تغلب بصعوبة على البريطاني جاك درابر 3-6 و6-2 و7-5 الإثنين في ساعتين و17 دقيقة في الدور الأول.

إعلان اقرأ المزيد

واستعاد ألكاراس (19 عاما) نغمة الانتصارات بعدما كان ودع دورة أستانا الكازاخستانية من الدور الأول على يد البلجيكي دافيد غوفان، في أول دورة شارك فيها منذ تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، مطلع أيلول/سبتمبر الماضي.

وكان ألكاراس خسر مباراته الاولى منذ تتويجه بباكورة القابه الكبرى، عندما سقط أمام الكندي فيليكس أوجييه-ألياسيم في الجولة الثانية من الدور الأول لمسابقة كأس ديفيس، قبل أن يساهم في تأهل منتخب بلاده إلى ربع النهائي بفوزه على الكوري الجنوبي كوون سونوو في الجولة الثالثة الأخيرة.

ويلتقي ألكاراس في الدور المقبل مع الفرنسي أدريان مانارينو أو الهولندي بوتيتش فان دي تساندشلوب.

© 2022 AFP