كاريك مدربا جديدا لميدلزبره

اولي سكارف اف ب

المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد مايكل كاريك خلال مباراة فريقه ضد أرسنال في الدوري الإنكليزي في أولد ترافورد في مانشستر في الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2021.

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي ميدلزبره الإنكليزي من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) لكرة القدم الإثنين تعيين لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق مايكل كاريك مدربا جديدا لفريقه.

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وسيحل كاريك البالغ من العمر 41 عاما والمدرب المساعد السابق للشياطين الحمر محل كريس وايلدر الذي أقيل من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ميدلزبره في بيان على موقعه الرسمي "النادي مسرور للإعلان عن تعيين مايكل كاريك مدربا رئيسيا".

وأضاف "مايكل يجلب ثروة من الخبرة للنادي بعد أن أمضى 12 عامًا كلاعب في مانشستر يونايتد قبل أن يدرب ويتولى مؤقتا الإدارة الفنية لنادي أولد ترافورد".

وقال مالك ورئيس النادي ستيف جيبسون: "يسعدنا أن نرحب بمايكل في النادي. لقد حددنا عددًا من المدربين للوظيفة الشاغرة الذين تحدثنا معهم، وأعجبنا بهم جميعًا، لكن مايكل كان المرشح المتميز".

وتابع "مايكل لديه نفس قيم النادي، ونحن متفقون جدًا في طموحاتنا. نرى مايكل الشخص المناسب تمامًا لنا وهو يعتقد أن هذا هو النادي المناسب في الوقت المناسب".

وبتعيينه مدربا لميدلزبره يعود كاريك إلى النادي الذي بدأ معه مسيرته الكروية.

وقال كاريك الذي دافع عن ألوان فريقي وست هام يونايتد وتوتنهام اللندنيين قبل الفوز على الخصوص بخمسة ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز (2007 و2008 و2009 و2011 و2013) وواحد في كل من دوري أبطال أوروبا (2008) والدوري الأوروبي (2017) مع مانشستر يونايتد: "كان ميدلزبره أول نادٍ محترف ألعب معه عندما كنت طفلاً في التاسعة من العمر، لذا فإنه شعور خاص جدًا أن أعود إلى هنا كمدرب رئيسي".

وأضاف كاريك الذي شغل منصب المدرب المساعد في مانشستر يونايتد لكل من البرتغالي جوزيه مورينيو والنروجي أولي غونار سولشاير: "نشأت في الشمال الشرقي، وأنا على دراية كاملة بما تعنيه كرة القدم للناس هنا".

وتابع "إنها ميزة حقيقية بالنسبة لي أن أكون في هذا المنصب".

ويحتل ميدلزبره حاليًا المركز الحادي والعشرين في التشامبونشيب بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، بعد تعادله السلبي على أرضه أمام هيدرسفيلد صاحب المركز الأخير الأحد في المرحلة السادسة عشرة.

© 2022 AFP