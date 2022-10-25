اسرائيل تمنح شركة إنرجيان الترخيص لبدء إنتاج غاز حقل كاريش البحري

- ا ف ب/ارشيف

صورة أرشيفة تعود لـ20 أيلول/سبتمبر 2022 تظهر سفينة تخزين وتفريغ إنتاج تابعة لشركة إينيرجيات في حقل الغاز البحري كاريش المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان، وشرعت إينيرجيان للطاقة ومقرها لندن الاحد 9 تشرين الأول/أكتوبر 2022 بإجراء اختبارات للأنابيب بين إسرائيل وحقل كاريش

القدس (أ ف ب) – منحت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء شركة إنرجيان الترخيص لبدء إنتاج الغاز من حقل كاريش البحري الذي تضمنه اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيتم توقيعه الخميس، وفقاً لمسؤولين.

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خلال الأسابيع الأخيرة، بدأت مجموعة إنرجيان، المدرجة في بورصة لندن، بربط منصة كاريش بالأراضي الإسرائيلية، مما يسمح لإسرائيل بزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا.

والثلاثاء، منحت الحكومة الإسرائيلية شركة انرجيان الترخيص الذي يسمح لها باستخراج الغاز في الموقع، على ما أفاد متحدث باسم المجموعة والناطق باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس، موضحين أن الإنتاج لم يبدأ بعد.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لبيد إن "انتاج الغاز في كاريش سيبدأ كما هو مخطط له عند استيفاء الشروط الفنية" تعقيباَ على "الموافقة التي منحتها وزارة الطاقة الى شركة انرجيان لبدء الانتاج في كاريش".

أوضح المتحدث باسم وزارة الطاقة الاسرائيلية، من جانبه، أنها "الخطوة الفنية الأخيرة".

هذه الخطوة الجديدة نحو بدء الإنتاج تأتي قبل يومين من التوقيع الخميس على اتفاق بين لبنان وإسرائيل، الجارتين اللتين لا تزالان رسميا في حالة حرب، لترسيم حدودهما البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءا من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، ستحصل الدولة العبرية على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.

© 2022 AFP