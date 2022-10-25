السعودية تعتبر السحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي "تلاعبا بالأسواق"

وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان خلال المؤتمر السنوي لمبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2022

الرياض (أ ف ب) – انتقد وزير الطاقة السعودي الثلاثاء قرار الولايات المتحدة سحب ملايين البراميل من احتياطيها الاستراتيجي معتبرا الأمر بمثابة "تلاعب بالأسواق"، في اخر حلقات الخلاف مع واشنطن المرتبط بخفض إنتاج النفط.

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وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمام مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض "الناس يستنزفون احتياطاتهم الاستراتيجية، استنزفوها، يستخدمونها كأداة للتلاعب بالأسواق فيما غرضها الرئيسي كان تخفيف نقص المعروض" النفطي.

وتابع الأمير وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان "لكن من واجبي العميق أنّ أوضح للعالم أن فقد الاحتياطي الاستراتيجي قد يكون مؤلما خلال الأشهر المقبلة".

ولم يذكر الامير عبد العزيز صراحة الولايات المتحدة خلال كلمته، لكنها تأتي بعد أقل من اسبوع من قرار الرئيس جو بايدن سحب 15 مليون برميل إضافي من النفط من احتياطيها الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار الذهب الأسود.

تشكل هذه الكمّية التي سيتمّ ضخّها في السوق في كانون الأول/ديسمبر، الشريحة الأخيرة من برنامج أعلن عنه الرئيس الأميركي في الربيع ويقضي بضخ 180 مليون برميل لمواجهة ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالغزو الروسي لأوكرانيا.

كما تأتي التصريحات في أعقاب إعلان تحالف "أوبك بلاس" خفض كبير في حصص الانتاج بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر.

واعتبر البيت الأبيض قرار الكارتل النفطي الذي تقوده السعودية اصطفافا إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا.

وهو الطرح الذي رفضته السعودية رسميا مرارا، وجدّد الأمير عبد العزيز استبعاده الثلاثاء.

وقال "اسمع باستمرار إلى هل انتم معنا أم ضدنا؟ هل هناك أي مساحة أننا مع السعودية ومع الشعب السعودي؟"، قبل أن تضج القاعة بالتصفيق.

وردا على سؤال كيف يمكن إعادة الشراكة طويلة الأمد بين الرياض وواشنطن إلى مسارها الصحيح، قال "اعتقد أننا في السعودية قررنا أن نكون الشخص الناضج وليكن ما يكون".

© 2022 AFP