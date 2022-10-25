دوري "أن بي آيه": خسارة أولى لسلتيكس وفوز رابع توالياً لترايل بلايزرز

مايكل ريفز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

رد فعل نجم بوسطن سلتيكس غرانت وليامس بعد طرده خلال مباراة فريقه أمام شيكاغو بولز على ملعب يونايتد سنتر في شيكاغو في 24 تشرين الأوّل/أكتوبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – ألحق شيكاغو بولز بضيفه بوسطن سلتيكس خسارته الأولى هذا الموسم بفوزه عليه 120-102 الإثنين في مباراة شهدت طرد مدرب الفريق الخاسر جو مازولا ونجمه غرانت وليامس، وذلك ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وبعدما افتتح رصيده بثلاثة انتصارات متتالية، بدا أن سلتيكس يتجه لتحقيق الرابع بتقدمه في بعض فترات الربع الأول بفارق 19 نقطة على ملعب يونايتد سنتر في شيكاغو.

غير أن شيكاغو ردّ بقوة في الربع الثاني ليحول دون تسجيل سلتيك سوى 15 نقطة مقابل 35 لصالحه، متقدماً 65-54 عند الاستراحة.

وتابع صاحب الأرض على المنوال ذاته، فأضاف 35 نقطة في الربع الثالث ليتقدم بفارق 21 قبل خوض الرابع الأخير.

وتزامن تراجع أداء سلتيكس داخل الملعب مع طرد مدربه الموقت مازولا الذي حلّ بدلاً من الموقوف للموسم بأكمله الاميركي النيجيري إيمي أودوكا على خلفية اقامته علاقة جنسية مع إحدى أعضاء الفريق، وعودته إلى غرفة تبديل الملابس بعدما اعترض بشدة مع لاعبه جايسون تاتوم على قرار تحكيمي.

وساءت الأمور أكثر بالنسبة لسلتيكس في الربع الرابع مع طرد وليامس اثر احتكاكه بالحكم بعدما كان يهم بالوقوف عقب وقوعه أرضاً.

وبرز في صفوف الفائز ديمار ديروزان كأفضل المسجلين مع 25 نقطة، فيما أضاف أيو دوسونمو 22 نقطة وزاك لافين 19 والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 18 وديريك جونز جونيور 10.

في المقابل، كان الأفضل عند سلتيكس الثنائي تاتوم مع 26 نقطة وجايلن براون (21).

-مورانت ومزيد من السحر-

في ممفيس، سجل كل من جا مورانت وديسموند باين 38 نقطة وقادا غريزليز للفوز على بروكلين نتس 134-124.

وقدّم مورانت مرة جديدة أداء خارقاً اذ تخطى حاجز الـ 34 نقطة في المباراة للمرة الرابعة توالياً هذا الموسم، ولكنه اضطر لمشاركة لقب أفضل مسجل للفريق الفائز مع زميله باين الذي حقق 8 رميات ثلاثية من أصل 10 محاولات من اجمالي نقاطه.

ورغم تفوق غريزليز، إلاّ أن نتس لم يستسلم وأبقى النتيجة متقاربة بفضل الثنائي كيفن دورانت وكايري إيرفينغ مع 37 نقطة لكل منهما.

وهي المرة الأولى منذ 1983 ينجح أربعة لاعبين في أن يسجل كل منهم 35 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة.

في بورتلاند، حقق ترايل بلايزرز انتصاره الرابع توالياً بفوزه على دنفر ناغتس 135-110، في حين اكتفى نجم الأخير أفضل لاعب في الموسم المنتظم آخر سنتين العملاق الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيل 9 نقاط فقط.

وتألق في صفوف الفائز كأبرز المسجلين داميان ليلارد مع 31 نقطة غداة تسجيله 41 نقطة في الفوز على لوس أنجليس ليكرز.

وكان ليلارد ضمن قائمة من 6 لاعبين في بورتلاند تخطوا حاجز العشر نقاط، أبرزهم أنفني سايمونز (29) وجيرامي غرانت (21).

وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزه الأوّل هذا الموسم وجاء على حساب إنديانا بايسرز 120-106.

وقاد جيمس هاردن فريقه بتسجيله 29 نقطة، فيما أضاف الكاميروني جويل إمبيد 26.

وفي ميامي، سجل الثنائي فريد فاتفيلت والكاميروني باسكال سياكام 47 نقطة وقادا فريقهما تورونتو رابتورز للفوز على صاحب الأرض 98-90.

وحسم تورنتو الفوز لصالحه في الربع الأخير بتسجيله 27 نقطة، منها 5 رميات ثلاثية، مقابل 17 لميامي هيت.

وفي المباريات الأخرى، فاز نيويورك نيكس على أورلاندو ماجيك 115-102، وهيوستن روكتس على يوتا جاز 114-108. فيما خسر مينيسوتا تمبروولفز أمام سان انتونيو سبيرز 106-115.

© 2022 AFP