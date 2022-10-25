يوروبا ليغ: إشبيلية يبقي على آماله الضئيلة بالتأهل

خورخي غيريرو ا ف ب

المغربي يوس النصيري يحتفل بتسجيله لإشبيليه ضمن الدور الاول من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد كوبنهاغن الدنماركي في 25 تشرين الاول/اكتوبر 2022

إشبيلية (إسبانيا) (أ ف ب) – أبقى إشبيلية الاسباني على آماله الضئيلة بالتأهل الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه 3-صفر على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة.

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وسجل أهداف المباراة المغربي يوسف النصيري (61)، إيسكو (88) والارجنتيني غونسالو مونتييل (90+2)، ليحقق إشبيليه فوزه الاول في المسابقة القارية هذا الموسم.

ورفع النادي الاندلسي رصيده الى 5 نقاط مقابل 7 لبوروسيا دورتموند الالماني الثاني الذي يستقبل لاحقاً مانشستر سيتي الانكليزي الضامن لتأهله من الجولة الماضية (10 نقاط)، فيما ودع كوبنهاغن بعد أن تذيل بنقطتين.

ويواصل إشبيلية عروضه الجيدة منذ وصول المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي خلفًا لخولن لوبيتيغي، إذ خسر مباراة واحدة في جميع المسابقات، كانت أمام ريال مدريد السبت في الدوري، مقابل فوزين وثلاثة تعادلات.

وكان إشبيلية الطرف الافضل في المباراة لكن تحتم عليه الانتظار على مرور ساعة من عمر اللقاء لافتتاح التسجيل بعد أن رفع الارجنتيني بابو غوميس كرة جميلة فوق المدافعين الى داخل المنطقة، تابعها النصيري رأسية في الشباك (61).

وكاد كوبنهاغن الذي أحبر سيتي على التعادل السلبي في الجولة الماضية في لقاء خاض ساعة منه النادي الإنكليزي بعشرة لاعبين، أن يعادل النتيجة لو لم ترتد رأسية البديل الهولندي كيفن ديكس من العارضة (82).

وضاعف إيسكو تقدم أصحاب الارض بهدف جميل بعد أن سدد كرة من الجهة اليمنى على مشارف المنطقة في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس البولندي كميل غرابارا (88).

وحسم مونتييل الفوز بعد أن سدد مواطنه البديل إريك لاميلا كرة قوية من خارج المنطقة، تصدى لها الحارس لتتهيأ أمامه على باب المرمى تابعها في الشباك (90+2).

وطرد الجورجي دافيت خوتشولافا من جانب الضيوف في نهاية المباراة بحمراء مباشرة لخطأ على ايسكو (90+4).

© 2022 AFP