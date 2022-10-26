سفينة "اوشن فايكينغ" تنقذ في عماية جديدة أكثر من 70 مهاجراً في المتوسط

مرسيليا (أ ف ب) – أعلنت منظمة "اس.او.اس مديتيرانيه" الأربعاء أن سفينتها "اوشن فايكينغ" الناشطة في المجال الانساني أنقذت 73 شخصا في عمليتَي اغاثة متتاليتين في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، ليرتفع عدد الناجين على متنها إلى 146.

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واوضحت المنظمة، ومقرها في مرسيليا (جنوب شرق فرنسا) في بيان أن فرقها أنقذت في البداية 33 شخصاً، من بينهم أربعة قاصرين (اثنان منهم غير مصحوبين بذويهم)، كانوا على متن "قارب خشبي غير صالح للإبحار ومزدحم".

بعد فترة وجيزة، أنقذت سفينة "اوشن فايكينغ" 40 شخصًا (بينهم عشر نساء وتسعة قاصرين غير مصحوبين وثلاثة أطفال دون الرابعة) على متن "قارب من الألياف الزجاجية كان على وشك الغرق".

وترفع هاتان العمليتان بعد اثنتين سابقتين في نهاية الأسبوع، العدد الإجمالي للناجين الذين يتلقون الرعاية على متن السفينة إلى 146 شخصاً.

ومنذ بداية العام، فقد 1735 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط من بينهم 1269 في المنطقة الوسطى منه، وهي أخطر طريق للهجرة في العالم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وقدّرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة عدد القتلى والمفقودين في العام 2021 بنحو 2060 في البحر المتوسط، من بينهم 1567 في منطقته الوسطى وحدها.

يحاول آلاف الأشخاص سنوياً الفرار من النزاع أو الفقر الوصول إلى أوروبا عن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا التي تبعد سواحلها حوالي 300 كيلومتر عن إيطاليا.

تعهّدت رئيسة الحكومة الايطالية الجديدة جورجيا ميلوني الثلاثاء بوقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا، في وقت يواجه فيه أكثر من 1300 شخص صعوبات في المتوسط.

وقال وزير الداخلية الايطالي الجديد، ماتيو بيانتيدوسي، إنه يدرس حظر دخول سفن المنظمات غير الحكومية والناجين على متنها، إلى إيطاليا، وإحياء سياسة مثيرة للجدل أطلقها في عام 2019 ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة ونائب رئيس الوزراء في حكومة ميلوني.

© 2022 AFP