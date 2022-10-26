فورمولا واحد: أودي سيزوّد ساوبر بمحركاته في بداياته في 2026

باريس (أ ف ب) – أعلن الصانع الألماني أودي الأربعاء أنه سيزوّد فريق ساوبر بمحركاته اعتبارًا من العام 2026 في بطولة العالم للفورمولا واحد.

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ويشارك ساوبر حاليًا في الفئة الأولى تحت اسم الراعي الاساس ألفا روميو، فيما يزوده فيراري بالمحركات، على أن ينهي الاخير تعاونه معه في نهاية 2023.

وسيبقى مقر مارانيلو مزوداً للمحركات لفريق ساوبر ضمن منافسات بطولة العالم للفورمولا واحد خلال عامي 2024 و2025.

قال أوليفر هوفمان، عضو مجلس إدارة أودي المسؤول عن برنامج الفورولا واحد "نحن نعرف مجموعة ساوبر بمرافقها الحديثة وفريقها المتمرس من تعاونات سابقة بيننا ونحن مقتنعون بأننا سنشكل معًا فريقًا قويًا".

وأعرب فريق ساوبر الذي يتخذ من سويسرا مقرًا له والذي حقق فوزًا واحدًا فقط خلال 30 سنة في الفورولا واحد - في جائزة كندا الكبرى عام 2008 - عن سعادته بالشراكة الجديدة ولكونه أول فريق في الفورمولا واحد يتم تزويده بالمحركات من قبل أودي.

من ناحيته، قال فريد فاسور الرئيس التنفيذي لشركة ساوبر موتورسبورت ومدير الفريق "أن تصبح رسميًا مع أودي ليس مجرد شرف ومسؤولية كبيرة. إنه الخيار الأفضل للمستقبل، ونحن على ثقة تامة من قدرتنا على مساعدة أودي في تحقيق الأهداف التي حددوها لمشوارهم في الفورمولا واحد".

وكان ساوبر أعلن في آب/أغسطس الفائت عن دخوله عالم الفورمولا واحد للمرة الاولى اعتبارًا من 2026، بعد أيام معدودة على موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على اللوائح الجديدة المتعلقة بالمحركات والتي ستطبق اعتبارًا من موسم 2026.

وستستخدم محركات سيارات الفورمولا واحد التي باتت هجينة منذ عام 2014، وقودًا مستدامًا بنسبة 100 بالمئة استنادًا لقوانين 2026، وستشهد زيادة في استخدام الطاقة الكهربائية تصل الى 50 بالمئة مقارنة بالمستويات الحالية.

وانغمس أودي في سباقات سيارات المقعد الأحادي قبل الحرب العالمية الثانية وتحديداً ضمن بطولة أوروبا التي كانت المهد لانطلاق بطولة العالم للفورمولا واحد.

وأسس أودي مع 3 صانعين ألمان آخرين ما عرف تحت مسمى شركة أوتو يونيون، التي حققت نجاحات مهمة أبرزها في عام 1936 مع السائق بيرند روزماير الذي فاز بثلاثة من السباقات الأربعة محرزاً لقب البطولة أمام زميله هانز شتوك.

© 2022 AFP