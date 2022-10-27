أن بي ايه سيبث مباريات الفرنسي الواعد ويمبانياما في سابقة من نوعها

إيمانويل دونان ا ف ب/ارشيف

نيويورك (أ ف ب) – أعلنت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الخميس أنها ستبث المباريات التي يشارك فيها الشاب الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما، المتوقع أن يكون الخيار رقم واحد في درافت الـ"أن بي ايه" في 2023.

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قالت في بيان إنه اعتبارًا من السبت، ستكون الفرصة متاحة لملايين من مشجعي كرة السلة في جميع أنحاء العالم متابعة عروض ويمبانياما مع فريقه بولون لوفالوا ميتروبوليتانز 92 في الدوري الفرنسي عبر تطبيق الدوري الاميركي.

هذه المرة الأولى التي تُبث فيها مباريات دوري غير تابع للرابطة على التطبيق الخاص بالـ"أن بي ايه"، ما يعكس الإثارة المتزايدة حول مستقبل ابن الـ18 عامًا.

تصب التوقعات على نطاق واسع في أن يكون ويمبانياما البالغ طوله 2.20 م أول لاعب يتم اختياره في درافت الـ"أن بي ايه" العام المقبل، إذ يشكل مزيجًا من الحجم والسرعة واللياقة البدنية ويتمتع بذراعين طويلين، وقد نال إشادة الاسطورة ليبرون جيمس من بين آخرين.

سيبث التطبيق أيضًا مباريات كأس فرنسا اعتبارًا من شباط/فبراير ومباراة كل النجوم في كانون الاول/ديسمبر.

© 2022 AFP