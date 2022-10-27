بطولة إنكلترا: كلوب يُفلت من الايقاف ويغرَّم بـ30 ألف جنيه

نيغل روديز ا ف ب

لندن (أ ف ب) – غُرّم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول 30 ألف جنيه إسترليني (34 ألف دولار)، لكنه أفلت من الإيقاف بعد البطاقة الحمراء التي تلقاها خلال فوز فريقه على مانشستر سيتي 1-صفر في وقت سابق من تشرين الأول/أكتوبر الحالي خلال الدوري الانكليزي الممتاز، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم الخميس.

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طرد الحكم أنتوني تايلور كلوب من الملعب بعد أن احتج الالماني على قرار عدم احتساب خطأ على البرتغالي برناردو سيلفا لصالح المصري محمد صلاح.

أقر كلوب لاحقًا "البطاقة الحمراء خطئي. تجاوزت حدودي في تلك اللحظة ... عندما أنظر الى اللحظة الآن، أعتقد أنها تستحق البطاقة الحمراء".

وأدين كلوب بارتكاب سلوك غير لائق من قبل لجنة مستقلة وفرضت عليه غرامة قدرها 30 ألف جنيه إسترليني (34 ألف دولار).

ورغم ذلك، يمكن للاتحاد الانكليزي استئناف القرار بمجرد أن يتلقى الأسباب المكتوبة من اللجنة.

جاء في بيان الاتحاد "أقر المدرب أن سلوكه خلال الدقيقة 86 كان غير لائق، وفرضت لجنة مستقلة عقوبة خلال جلسة استماع. هذه العقوبة قابلة للاستئناف من قبل يورغن كلوب أو اتحاد كرة القدم بعد تلقي الأسباب المكتوبة من اللجنة المستقلة".

© 2022 AFP