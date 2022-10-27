بوتين يؤكد أن العالم يدخل العقد "الأكثر خطورة"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثا في منتدى فالداي في موسكو في 27 تشرين الاول/اكتوبر 2022

موسكو (أ ف ب) – حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس من أنّ العالم يدخل عقدا "هو الأكثر خطورة" منذ الحرب العالمية الثانية، معتبراً أن الصراع في أوكرانيا صورة من المعركة ضد الهيمنة الغربية.

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وقال بوتين أمام منتدى فالداي للحوار في موسكو "نحن عند لحظة تاريخية. نحن بلا شك نواجه العقد الأكثر خطورة، الأكثر أهمية، (العقد) الذي لا يمكن التنبؤ به" منذ 1945.

وأضاف أنّ "الغرب غير المتحد بشكل واضح، ليس في وضع يسمح له بقيادة العالم، ولكنه يسعى يائساً، ومعظم شعوب العالم لا تستطيع القبول بذلك"، معتبراً أنّ الكوكب "في وضع ثوري".

وأشار بوتين إلى أنّ الهجوم على أوكرانيا جزء من هذا "التغيير للنظام العالمي بأسره".

وتابع "روسيا لن تحتمل أبداً إملاءات الغرب العنيف والاستعماري" متحدثاً عن تغييرات "لا مفر منها" في "النظام العالمي".

وقبل ذلك بوقت قليل، وصف بوتين مواجهته مع الغرب، خصوصاً في سياق هجومه على أوكرانيا، بمعركة من أجل بقاء روسيا.

وقال إنّ "روسيا لا تتحدّى الغرب، روسيا تدافع فقط عن حقها في الوجود"، متّهماً الأميركيين والغربيين بأنّهم يريدون "تدمير (روسيا) ومحوها من الخريطة"، في اتهامات جديدة يسوقها ضدّ خصومه الجيوسياسيين الذين يؤيّدون ويسلّحون أوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي.

دعوة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

إلى ذلك، طالب بوتين الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتوجه "في أسرع وقت" إلى أوكرانيا، على خلفية اتهام روسيا لكييف بتجهيز "قنبلة قذرة".

وقال "تريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تأتي. نحن مع ذلك، في أسرع وقت وعلى أوسع نطاق ممكن، لأننا نعلم أن السلطات في كييف تبذل ما في وسعها لتغطية آثار هذه الاستعدادات".

وتابع الرئيس الروسي "نحن نعرف حتى أين يتمّ ذلك تقريباً (في أوكرانيا)".

واعتبر أنّ أوكرانيا تريد استخدام مثل هذا السلاح الإشعاعي "لتتمكن من القول لاحقاً إنّ روسيا هي التي نفّذت ضربة نووية"، مشيراً إلى أنه هو من طلب من وزير دفاعه سيرغي شويغو "إبلاغ" نظرائه الغربيين بالأمر.

وتحدّث الأخير بالفعل في الأيام الماضية مع وزراء الدفاع، الأميركي والصيني والفرنسي والتركي والبريطاني، في مشاورات مكثّفة وغير مسبوقة - لعدّة ساعات - منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

ومنذ ذلك الحين، دانت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون على نطاق واسع اتهامات روسيا "الكاذبة بشكل واضح".

كذلك، سعى بوتين الى التقليل من أهمية تصريحاته السابقة عن إمكان استخدام السلاح الذري، موضحاً أنه كان يرد فقط على تهديدات خصومه.

وقال "لم نتحدّث أبداً عن إمكان استخدام أسلحة نووية. أطلقنا تلميحات فقط ردّاً على تصريحات دول أخرى".

واعتبر أنّ أوكرانيا والغربيين يقولون إنّ موسكو تلعب ورقة التصعيد النووي من أجل "التأثير على الدول المحايدة والقول لها: +أنظري إلى روسيا! لا تتعاوني معها!".

وقال بوتين إن "الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت أسلحة نووية ضد دولة غير نووية هي الولايات المتحدة".

وتحدّث عن الوضع الاقتصادي في بلاده معتبراً أن "ذروة الصعوبات الاقتصادية" "تم تجاوزها". وأكد أن "الاقتصاد الروسي تكيّف". وأضاف "ما يحدث مفيد في نهاية المطاف لروسيا ومستقبلها لاسيما في المجال الاقتصادي".

© 2022 AFP