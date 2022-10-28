بطولة ألمانيا: بايرن لاستعادة الصدارة وغوتسه في مواجهة دورتموند

دانييل رولاند ا ف ب

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بالفوز على هوفنهايم في الدوري الألماني لكرة القدم على ملعب بريزيرو أرينا في 22 تشرين الأوّل/أكتوبر 2022

فرانكفورت (أ ف ب) – يسعى بايرن ميونيخ إلى استعادة الصدارة ولو مؤقتا عندما يستضيف ماينتس السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

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ويدخل النادي البافاري المباراة منتشيا بفوزه الكبير على مضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة الأربعاء في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مواصلا العلامة الكاملة.

ويأمل بايرن ميونيخ في تأكيد صحوته في الآونة الأخيرة بعد سلسلة مخيبة من أربع مباريات دون فوز (ثلاث تعادلات وخسارة)، تلتها ثلاث انتصارات في المباريات الأربع الأخيرة محليا خولته تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن أونيون برلين المتصدر المفاجأة هذا الموسم والذي ينتظره اختبار لا يخلو من صعوبة أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الأحد.

ويدرك بايرن ميونيخ جيدا أن مهمته أيضا لن تكون سهلة أمام ماينتس المنتفض في المرحلتين الأخيرتين بفوزين على مضيفه فيردر بريمن 2-صفر وضيفه كولن بخماسية نظيفة، علما بأن قرعة الدور الثاني لمسابقة الكأس المحلي أوقعته في مواجهة ماينتس في الأول من شباط/فبراير المقبل.

ويمني بايرن ميونيخ النفس بالضغط على أونيون برلين بانتظار خدمة من بوروسيا مونشنغلادباخ لاعتلاء الصدارة مجددا.

ويطمع فريق العاصمة الى استعادة سكة الانتصارات محليا بعدما سقط أمام بوخوم المتواضع 1-2 في المرحلة الماضية، مستفيدا بدوره من الحالة المعنوية العالية عقب فوزه الثالث تواليا في دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عندما تغلب على سبورتينغ براغا البرتغالي 1-صفر الخميس.

بدوره، سيحاول فرايبورغ الثالث بفارق نقطتين عن أونيون برلين استغلال المعنويات المهزوزة لدى مضيفه شالكه صاحب المركز الاخير عندما يلاقيه الأحد من أجل تعزيز موقعه في ظل الضغط الكبير الذي يواجهه من أينتراخت فرانكفورت الرابع وبوروسيا دورتموند الخامس واللذين يلتقيان في قمة ساخنة على أرض الأول السبت.

ويدخل شالكه مباراة الأحد بقيادة مدربه الجديد توماس رايس خليفة فرانك كرامر المقال من منصبه عقب الخسارة القاسية أمام هوفنهايم 1-5 في مسابقة الكأس منتصف تشرين الاول/اكتوبر الجاري.

قمة فرانكفورت ودورتموند

تتجه الأنظار السبت إلى ملعب "دويتشه بنك بارك" في فرانكفورت حيث تقام القمة الساخنة بين الفريقين العائدين بقوة في الآونة الأخيرة أينتراخت وبوروسيا دورتموند.

على الرغم من عدم تواجده بين المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، ضمن دورتموند بلوغه الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية العريقة بتعادله الثمين مع ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي (صفر-صفر) الثلاثاء، إضافة إلى الدور الثاني لمسابقة الكأس المحلية على حساب هانوفر (2-صفر)، إلى جانب فوزه الكبير على ضيفه شتوتغارت بخماسية نظيفة نهاية الأسبوع الماضي.

وتلقى دورتموند نبأ سعيدا الثلاثاء بعودة مهاجمه الدولي العاجي سيباستيان هالير الى التدريبات الفردية للمرة الأولى منذ تشخيص إصابته بسرطان الخصية الذي تطلب خضوعه إلى علاج كيميائي.

من جهته، ضرب فرانكفورت بقوة في الأسبوعين الأخيرين بتحقيقه أربع انتصارات متتالية في مختلف المسابقات بينها فوزان في الدوري مكناه من الارتقاء الى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام دورتموند، وآخرها على حساب ضيفه مرسيليا الفرنسي 2-1 الأربعاء في المسابقة القارية العريقة.

وبات فرانكفورت على مشارف بلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال حيث يتقاسم المركز الثاني في المجموعة الرابعة مع سبورتينغ البرتغالي برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف توتنهام الانكليزي.

ويحتاج فرانكفورت إلى الفوز خارج أرضه على سبورتنغ الثلاثاء المقبل لتخطي دور المجموعات.

وشدد مدرب فرانكفورت أوليفر غلاسنر على أهمية الفوز على دورتموند في الدوري، معربا عن أمله في أن يساعده فريقه في تحقيق هدفه الشخصي المتمثل في حصد نقطة على الأقل من دورتموند.

وقال غلاسنر الذي قضى موسمين سابقًا في فولفسبورغ، في المؤتمر الصحافي عقب الفوز على مرسيليا: "إنه موسمي الرابع في ألمانيا ولم أسجل أي نقطة ضد دورتموند حتى الآن".

وتشهد المباراة مواجهة المخضرم ماريو غوتسه، بطل العالم 2014، لفريقه السابق دورتموند للمرة الأولى منذ رحيله عن صفوفه للمرة الثانية في عام 2020.

وقال غوتسه المنتقل إلى صفوف فرانكفورت هذا الصيف قادماً من أيندهوفن الهولندي "ستكون مواجهة خاصة. لقد أمضيت شبابي في دورتموند. لعبت هناك لسنوات عدة وحظيت بالعديد من اللحظات الجيدة".

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء فيردر بريمن مع هرتا برلين.

ويلعب السبت أيضا فولفسبورغ مع بوخوم، وشتوتغارت مع أوغسبورغ، ولايبزيغ مع باير ليفركوزن، والأحد كولن مع هوفنهايم.

© 2022 AFP