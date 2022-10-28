بطولة إسبانيا: برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية لمداواة الجراح القارية

جوزيب لاغو ا ف ب

خيبة أمل لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد بايرن في كامب نو

مدريد (أ ف ب) – تسعى أندية برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية إلى مداواة جراحها الأوروبية بخروجها خالية الوفاض من مسابقة دوري الأبطال، وذلك عندما يحل الأول والثاني ضيفين على فالنسيا وقادش، ويستضيف الثالث رايو فايكانو السبت في المرحلة 12 من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

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تلقت الكرة الإسبانية ضربة موجعة الأربعاء بفشل الثلاثي برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية في تخطي دور المجموعات، وكان الخروج الأقسى للنادي الكاتالوني الذي ودع المسابقة التي توج بلقبها خمس مرات للمرة الثانية تواليا من الدور الأول، رغم الصفقات المترفة التي أبرمها في الفترة الصيفية.

وكان الوداع بخسارة مذلة أمام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة، كانت السادسة توالياً أمام العملاق البافاري.

تشافي وغاتوزو وجها لوجه

وإذا كان برشلونة واشبيلية سيواصلان المشوار القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فإن أتلتيكو مدريد يواجه خطر الفشل في اللحاق بهما كونه يحتل المركز الثالث بفارق نقطة واحدة امام باير ليفركوزن الالماني الرابع الأخير.

في الجولة السادسة الأخيرة المقررة الثلاثاء، أصبح أتلتيكو مدريد مطالبا بالفوز على مضيفه بورتو البرتغالي صاحب المركز الثاني والذي ينافس كلوب بروج البلجيكي على صدارة المجموعة (الفارق بينهما نقطة واحدة)، والأخير يحل ضيفا على ليفركوزن.

وبالعودة إلى الليغا، تنتظر برشلونة رحلة محفوفة بالمخاطر إلى فالنسيا في سعيه إلى انتزاع الصدارة مجددا ولو مؤقتا من غريمه التقليدي ريال مدريد والتركيز على الفوز باللقب.

ويمني برشلونة النفس باستغلال البداية المتذبذبة لفالنسيا في الدوري هذا الموسم حيث اكتفى بتحقيق أربعة انتصارات فقط حتى الآن مقابل ثلاث تعادلات وأربع هزائم آخرها على أرضه أمام ريال مايوركا 1-2 السبت الماضي.

وتتجدد المواجهة بين مدربي الفريقين تشافي هرنانديس والإيطالي جينارو غاتوزو مع وفاء كل منهما بأسلوب لعبه عندما كانا يدافعان عن ألوان النادي الماتالوني وميلان الإيطالي تواليا.

يصر تشافي على أسلوب "التيكي تاكا" بالتمريرات القصيرة والسريعة، في حين أن غاتوزو يعتمد الشراسة والقتالية في أسلوب فالنسيا، وقد تُرجم ذلك إلى تسع بطاقات حمراء وزعت في مبارياته الـ11 في الدوري هذا الموسم بينها ثلاث للاعبي فالنسيا.

التقى تشافي وغاتوزو ثلاث مرات عندما كانا يدافعان عن ألوان برشلونة وميلان، فتبادلا الفوز مقابل تعادل، لكن الأول فاز على الثاني خلال مواجهة المنتخبين الإسباني والإيطالي في الدور ربع النهائي (1-صفر) لأولمبياد سيدني عام 2000.

وأكد جناح فالنسيا سامو كاستييغو "ليس لدينا خوف من برشلونة .. لدينا فريق جيد جدا وسنلعب من أجل الفوز"، مضيفا "لدينا مباراة مهمة جدا أمام جماهيرنا. سنلعب بعقلية نسيان تلك المباريات التي استحققنا فيها أكثر مما حصلنا عليه".

وتابع "في الدوري الإسباني، يسجلون (برشلونة) الكثير ويلعبون بشكل جيد، لكن ليس لدينا خوف. إنها مباراة 11 لاعبا ضد 11 لاعبا".

بالإضافة إلى المواجهة من دكة البدلاء بين الأسطورتين تشافي وغاتوزو، تشهد المباراة أيضًا مواجهة على أرضية الملعب بين نجم برشلونة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف الدوري (12 هدفا)، والوافد الجديد المتألق الدولي الأوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني (4 أهداف).

ريال مدريد لاستعادة التوازن

وتبدو مهمة أتلتيكو مدريد سهلة لكسب النقاط الثلاث وتعزيز مركزه الثالث عندما يحل ضيفا على قادش التاسع عشر قبل الأخير، فيما لن تكون مهمة اشبيلية سهلة امام ضيفه رايو فايكانو المنتشي بفوزه الكبير على ضيفه قادش 5-1 في المرحلة الماضية.

ويحتل اشبيلية، رابع الموسم الماضي، المركز السادس عشر هذا الموسم بفوزين فقط.

ويملك ريال مدريد فرصة ثمينة لاستعادة التوازن بعد الخسارة الأولى له هذا الموسم والتي تلقاها أمام مضيفه لايبزيغ الألماني الثلاثاء في دوري الأبطال.

وكان النادي الملكي (10 نقاط) يأمل في تجديد فوزه على النادي الألماني وضمان صدارة المجموعة، لكنه بات الآن مطالبا بالفوز على ضيفه سلتيك الاسكتلندي الأربعاء لحسمها في صالحه، أو خسارة لايبزيغ (9 نقاط) أمام مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني (6 نقاط) في صراعهما على البطاقة الثانية للمجموعة.

وتأثر ريال مدريد كثيرا بغياب ثلاثيه قائده كريم بنزيمة والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والكرواتي لوكا مودريتش بسبب الإصابة، وهو يعول على عودتهم للرجوع إلى سكة الانتصارات وتعزيز ريادته.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء ريال مايوركا مع إسبانيول.

ويلعب السبت أيضا ألميريا مع سلتا فيغو، والأحد أوساسونا مع بلد الوليد، وأتلتيك بلباو مع فياريال، وريال سوسييداد مع ريال بيتيس، على أن تختتم الإثنين بلقاء إلتشي مع خيتافي.

© 2022 AFP