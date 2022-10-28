قطر تستدعي السفير الألماني للاحتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية حول استضافتها للمونديال

مشهد عام لملعب لوسيل الذي سيحتضن نهائي كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. © رويترز

أعلنت وزارة الخارجية القطرية الجمعة أن الدوحة استدعت السفير الألماني وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر، انتقدت خلالها ملف حقوق الإنسان في الدولة الخليجية التي تستعد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2022.