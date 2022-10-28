قطر تستدعي السفير الألماني للاحتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية حول استضافتها للمونديال

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مشهد عام لملعب لوسيل الذي سيحتضن نهائي كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
مشهد عام لملعب لوسيل الذي سيحتضن نهائي كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. © رويترز
نص: فرانس24 تابِع

أعلنت وزارة الخارجية القطرية الجمعة أن الدوحة استدعت السفير الألماني وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر، انتقدت خلالها ملف حقوق الإنسان في الدولة الخليجية التي تستعد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2022.

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قالت وزارة الخارجية القطرية الجمعة إنها استدعت السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر لكأس العالم  لكرة القدم 2022.

وانتقدت الوزيرة سجل قطر في مجال حقوق الإنسان خلال مقابلة مع إحدى الإذاعات المحلية.

 

فرانس24/ رويترز   

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