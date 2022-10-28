قطر تستدعي السفير الألماني للاحتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية حول استضافتها للمونديال
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أعلنت وزارة الخارجية القطرية الجمعة أن الدوحة استدعت السفير الألماني وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر، انتقدت خلالها ملف حقوق الإنسان في الدولة الخليجية التي تستعد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2022.
قالت وزارة الخارجية القطرية الجمعة إنها استدعت السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.
وزارة الخارجية تستدعي السفير الألماني وتسلمه مذكرة احتجاج بشأن تصريحات وزيرة الداخلية حول استضافة قطر لكأس العالم#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/pq4ohxOFLS— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 28, 2022
وانتقدت الوزيرة سجل قطر في مجال حقوق الإنسان خلال مقابلة مع إحدى الإذاعات المحلية.
فرانس24/ رويترز
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