كوبا تشهد ثاني أزمة نقص في الوقود في سبعة أشهر

ياميل لاغي ا ف ب

طوابير سيارات أمام محطة بنزين في هافانا في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022

هافانا (أ ف ب) – تواجه كوبا ثاني أزمة نقص في الوقود خلال سبعة أشهر، على ما أعلنت السلطات، في وقت تكثر طوابير الانتظار أمام العديد من محطات التعبئة في هافانا.

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وتأتي الأزمة بعد يوم على إعلان نقابة كوبا بتروليوم (كيوبت) الحكومية عن "نقص في كميات الوقود المتوفرة" وعن "صعوبات" في التسليم.

وقال السائق مايكل سانشيز الذي انتظر 10 ساعات لتعبئة سيارته بالبنزين في هافانا "إذا تمكنت من إيجاد البنزين يمكن أن تضيع الكثير من الوقت في الانتظار، فالطوابير يمكن أن تمتد حول المنطقة بأكملها".

ونسبت "كيوب" النقص إلى صعوبات لوجستية وتزايد الطلب على السلعة أكثر من المعتاد، وذلك في بيان نشر على تويتر الأربعاء.

واجهت كوبا التي يحكمها نظام شيوعي، والتي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ قرابة 30 عاما بسبب تداعيات جائحة كوفيد والعقوبات الأميركية، مشاكل مماثلة في أذار/مارس.

وتأتي أزمة التوزيع الحالية بعد نحو ثلاثة أشهر على اندلاع حريق كبير في منشأة تخزين في مقاطعة ماتانزاس خلف 17 قتيلا ودمّر أربعة خزانات ضخمة للنفط الخام وتسبب في خسائر بقيمة 100 مليون دولار من الوقود المحترق فقط، بحسب بيانات رسمية.

© 2022 AFP